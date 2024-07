Boavista SAD salda dívidas para viabilizar renovação da inscrição de jogadores

Cumpridos todos os requisitos inerentes ao processo de licenciamento para a temporada 2024/25 junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), as ‘panteras’ sanaram “recentemente os impedimentos nacionais” para possibilitar a renovação da inscrição de jogadores que já estavam vinculados até 22 de julho, prazo determinado pelo organismo.



No início do mês, o Boavista oficializou as contratações do médio internacional nigeriano Ibrahim Alhassan, que tinha terminado contrato com o Beerschot, promovido ao escalão principal da Bélgica, e do dianteiro brasileiro Bruninho, cedido pelo Atlético Mineiro, mas nunca deixou de estar impedido pela FIFA de registar novos jogadores, devido a dívidas.



“A questão dos impedimentos de transferências da FIFA [com 30 restrições em vigor] é o grande desafio que a nova administração tem em mãos. Compreendemos a impaciência dos nossos credores, mas trata-se de um processo complexo e de resolução muito difícil. No entanto, o Conselho de Administração está a envidar todos os esforços para resolver este dossiê, reconhecendo que a tarefa não é fácil e que o caminho será longo”, avaliou.



De acordo com o jornal De Telegraaf, o vice-campeão neerlandês Feyenoord prepara-se para submeter uma queixa na FIFA contra o Boavista, que terá uma dívida de quase um milhão de euros (ME) desde 2023, inerente à transferência definitiva de Róbert Bozeník.



Emprestado pelo emblema de Roterdão há duas épocas, o ponta de lança internacional eslovaco foi adquirido no verão passado pelas ‘panteras’, ao acionarem uma cláusula de continuidade por 850.000 euros, tendo os neerlandeses retido 15% de uma futura venda.



À procura de saldar dívidas para levantar as restrições da FIFA em tempo útil, o clube do Bessa vendeu recentemente o lateral direito Pedro Malheiro aos turcos do Trabzonspor, embolsando dois ME fixos, mais 500 mil euros por objetivos, e o defesa central nigeriano Chidozie aos norte-americanos do Cincinnati, por 700.000 euros, 500.00 dos quais fixos.



O Boavista vai iniciar a sua 62.ª participação, e 11.ª seguida, na I Liga em 10 de agosto, com uma visita ao Casa Pia, em Rio Maior, para a jornada inaugural da edição 2024/25.