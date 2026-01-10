Braga e Vitória numa final histórica da Taça da Liga com treinadores a pedir "personalidade" e "emoção"

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães defrontam-se este sábado, às 20h00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, na final da 19.ª edição da Taça da Liga. Pela primeira vez, os dois rivais do Minho estão frente a frente num jogo decisivo de um troféu nacional, numa edição marcada pelas eliminações sucessivas dos três grandes — FC Porto, Sporting e Benfica.





O encontro, dirigido por Hélder Malheiro, vai atribuir o título simbolicamente designado de “campeão de inverno”, num ano em que o líder do campeonato à meia volta, o FC Porto, ficou de fora após cair diante do Vitória.

Carlos Vicens (42 anos) e Luís Pinto (36) procuram conquistar o primeiro título das respetivas carreiras. A final deste sábado vai colocar um novo nome no palmarés da Taça da Liga, sucedendo ao Benfica, recordista com oito conquistas.





Será apenas a segunda final entre clubes da associação de Braga, depois da vitória do Moreirense sobre o Sporting de Braga em 2016/17. Lisboa mantém o maior número de “duelos regionais”, com três dérbis entre Benfica e Sporting.





Braga procura o quarto troféu; Vitória estreia-se em finais

O Sporting de Braga chega à sua sexta final da Taça da Liga e procura conquistar o troféu pela quarta vez, repetindo as vitórias de 2012/13, 2019/20 e 2023/24.





O Vitória de Guimarães estreia-se numa final da competição e tenta arrecadar o terceiro título nacional do seu palmarés, depois da Supertaça de 1988 e da Taça de Portugal de 2012/13. Um triunfo vitoriano faria do clube o sétimo vencedor diferente da prova.





“Vai ser um jogo muito difícil. O Vitória está numa dinâmica positiva, é uma equipa que não se rende, solidária e trabalhadora. Vai apostar as suas cartas para ganhar.”





Foto: Paulo Novais - Lusa

O treinador espanhol quer um Braga capaz de assumir o encontro e pede muita personalidade para "impor o jogo e reagir às adversidades com caráter e energia alta.”

Vicens valorizou ainda o significado de uma final sem os três grandes, dizendo que depende também do tratamento mediático que for dado ao encontro.





O Braga tem quatro baixas confirmadas: Bellaarouch, Niakaté (ao serviço do Mali na CAN), Sandro Vidigal e El Ouazzani.





“Sabemos que este jogo é especial. Não queremos afastar-nos desse sentimento. Queremos pegar na emoção e jogar com ela. Vamos participar no dérbi mais histórico entre as duas equipas.”





Foto: Paulo Novais - Lusa

O técnico destacou a “crença como identidade” mostrada nas reviravoltas sobre FC Porto e Sporting, mas avisou que isso não chega e afirma que “Não podemos ficar presos ao que fizemos na meia-final. Vai ser um jogo diferente e temos de correr muito, com bola e sem bola.”

No capítulo físico, Diogo Sousa está recuperado, Gustavo Silva permanece em dúvida e Óscar Rivas é baixa certa.

Sobre a experiência superior do Braga e o passado recente, Vicens é taxativo: “Nada disso conta. A final começa 0-0. Temos de ganhar o direito de vencer através do esforço e da competitividade.”Com menos um dia de descanso em relação ao Vitória, o técnico admitiu que a gestão física pode ter impacto e refere que "a primeira meia hora vai dizer-nos muito sobre os níveis de energia.”Luís Pinto acredita que os adeptos vitorianos estarão em maioria em Leiria e terão influência direta no rendimento da equipa. “O apoio na meia-final foi incrível. Mesmo a perder até ao fim, ouvimo-los sempre. Eles podem ajudar-nos novamente.”Sobre a eventual titularidade de Alioune Ndoye, herói da meia-final com dois golos, o treinador não abriu o jogo: “se fizer sentido ser titular, será. Se fizer sentido vir do banco para agitar, virá do banco. As cinco substituições permitem-nos jogar de forma diferente.”