Braga recebe Estoril Praia com a mira no quarto lugar

Os minhotos, que até têm mais pontos conquistados fora do que em casa (13, contra 10), defrontam uma equipa que não venceu qualquer jogo na condição de visitante (dois empates e três derrotas) e ocupa a 11.ª posição no campeonato.A formação de Carlos Carvalhal, quinta classificada, tem menos um ponto do que o Santa Clara e pode ultrapassar a equipa sensação da época 2024/25, mas os açorianos terão oportunidade de, eventualmente, recuperar o quarto posto no sábado, quando receberem o Rio Ave.O último jogo dos "arsenalistas" perante os seus adeptos saldou-se por uma derrota por 4-2, perante o Sporting, na despedida do treinador Ruben Amorim, que assumiu o comando técnico dos ingleses do Manchester United.





Os "arsenalistas" parecem ter encontrado maior consistência ao nível exibicional e os resultados têm acompanhado. Desde a última paragem para os compromissos das seleções, os minhotos conseguiram três vitórias consecutivas e com bons momentos ofensivos, mas sobretudo defensivos.





Mais consistente, o SC Braga não sofreu qualquer golo nas últimas três partidas.





Para a receção ao Estoril Praia, Carlos Carvalhal recebeu boas notícias: o departamento médico do clube deu luz verde para os regressos de Paulo Oliveira e Rodrigo Zalazar. Os dois atletas podem ser opção para esta sexta-feira, caso o treinador assim o entenda.





Do lado contrário, Ian Cathro tem, pelo menos, uma mudança obrigatória para fazer em relação ao onze inicial do encontro frente ao FC Famalicão. Vinícius Zanocelo vai cumprir castigo e abre a porta a um novo parceiro para Jordan Holsgrove no miolo. A solução pode passar por Jandro Orellana.