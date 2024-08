Bruma pára um mês por lesão

O internacional português lesionou-se na receção ao Rapid Viena, na quinta-feira, da primeira mão do play-off de acesso à Liga Europa (vitória por 2-1), tendo sido substituído logo aos 23 minutos por Gabri Martínez.



Hoje, o clube bracarense confirmou as suspeitas de lesão muscular na coxa esquerda e estimou um tempo de paragem de quatro semanas, pelo que o jogador é baixa para os próximos jogos dos ‘arsenalistas’ no campeonato e na segunda mão da Liga Europa, em Viena, a 29 de agosto.



O Sporting de Braga recebe no domingo o Moreirense, às 20:30, em jogo da terceira jornada da I Liga, e quatro dias depois defronta os austríacos. Em 01 de setembro, visita o Gil Vicente, para o campeonato, antes de uma interrupção de duas semanas, para compromissos das seleções.