Bruninho e Ibrahim Alhassan a deixam o Boavista

", informaram os "axadrezados", em comunicado.Na quinta-feira, o presidente da sociedade gestora do futebol profissional do Boavista, o senegalês Fary Faye, tinha confirmado a impossibilidade de serem desbloqueadas as restrições impostas pela FIFA até ao final da janela de transferências de verão, que encerra esta segunda-feira para os clubes portugueses.", acrescentaram as "panteras", reduzindo as opções ao serviço do treinador italiano Cristiano Bacci.No início de julho, o Boavista oficializou as chegadas do médio internacional nigeriano Ibrahim Alhassan, proveniente em final de contrato dos belgas do Beerschot, e do dianteiro brasileiro Bruninho, emprestado pelo Atlético Mineiro até ao final da temporada.Bruninho está de regresso ao Atlético Mineiro, nono classificado do escalão principal brasileiro, enquanto Ibrahim Alhassan já foi oficializado pelo Leixões, quarto da II Liga, e prosseguirá carreira em Portugal, onde já tinha representado o agora primodivisionário Nacional, entre 2018 e 2022.