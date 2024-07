Bruninho emprestado pelo Atl. Mineiro ao Boavista

”, expressou o médio, de 24 anos, em declarações aos canais do clube.Bruninho completou toda a formação no Atlético Mineiro e atuou pela equipa principal do "fogão" entre 2018 e 2020, com dois golos marcados em 28 jogos, por entre cedências a outros clubes brasileiros, tais como Sport, Confiança, Juventude, CRB, Guarani e Ceará.”, observou.O médio brasileiro juntou-se ao também centrocampista nigeriano Ibrahim Alhassan (ex-Beerschot) entre os reforços confirmados para a próxima temporada pelo Boavista, que continua impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores, devido a dívidas financeiras.”, finalizou.Os "axadrezados" iniciam esta sexta-feira a pré-temporada, com o primeiro de dois dias de exames médicos e avaliações físicas, no Estádio do Bessa, no Porto, onde o recém-contratado treinador italiano Cristiano Bacci orienta o primeiro apronto no relvado na segunda-feira.O Boavista terá sete jogos de preparação antes de começar a sua 62.ª presença, e 11.ª seguida, na I Liga, cuja próxima edição arranca no fim de semana de 10 e 11 de agosto.