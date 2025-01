Bruno Alves apoia Nuno Lobo para liderar a FPF

“Penso que Nuno Lobo seria um bom presidente. Tem todos os atributos para liderar e dirigir a federação. É importante ter gente séria e verdadeira, capaz de trazer valores, ética e identidade à nossa federação e ao país, de forma a continuar com o sucesso do atual presidente, não só a nível desportivo, mas também a nível de estrutura e apoio às camadas jovens”, expressou Bruno Alves, em declarações aos jornalistas à margem de um jogo de lendas no pavilhão recém-inaugurado da Cidade do Futebol, em Oeiras.



O ex-defesa central e antigo internacional português é um dos nomes que integram a lista para a direção da FPF caso Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa desde 2013 e candidato às eleições da FPF contra Pedro Proença, que preside atualmente a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e ainda as Ligas Europeias.



“Não sei se (Pedro Proença) é capaz ou não, mas acredito que Nuno Lobo é capaz, pois tem a visão, a capacidade e a competência para o fazer. Nós vamos trabalhar com tudo para termos umas eleições dignas e honestas, onde as pessoas não precisam de estar reféns das suas palavras e poderão tomar decisões, mudar de opiniões e verem qual é o melhor projeto para o futebol português”, realçou o internacional luso por 96 vezes.



Aos 43 anos, Bruno Alves é atualmente diretor dos gregos do AEK Atenas, mas entende que estes primeiros anos no dirigismo lhe conferem “experiência e conhecimento para abraçar novos projetos” no futuro, tanto no FC Porto, como na vice-presidência da FPF.



“Cumpro as minhas funções no melhor da minha essência e capacidades. Tento honrar com as minhas máximas habilidades, para fazer o clube campeão e vencedor, trazendo as quatro décadas em que joguei futebol e o meu conhecimento para o clube. Os três anos de dirigismo deram-me muita experiência e conhecimento para abraçar novos projetos. Eu continuo com a mesma vontade de vencer na vida e no futebol, tentar ter sucesso e transmitir conhecimento, no máximo que posso fazer”, explicou Bruno Alves.



As eleições para os órgãos sociais federativos, tendo em vista o quadriénio 2024-2028, estão marcadas para 14 de fevereiro de 2025, com Fernando Gomes em funções desde 17 de dezembro de 2011 e a cumprir o terceiro e derradeiro mandato na presidência.