Bruno Pinheiro enaltece coesão defensiva dos "galos"

Bruno Pinheiro comentou o jogo desta forma: “Manter a baliza 'a zeros' era importante. Jogámos contra a equipa com melhor ataque, com mais facilidade em chegar ao ‘último terço’. Isso foi a ‘chave’ do sucesso. Se o Sporting marcasse primeiro, iria ser complicado, porque teríamos de nos expor mais. Não deixámos o Sporting criar oportunidades. Até tivemos a melhor na primeira parte, pelo Jorge (Aguirre), mas, pelo que foi o jogo, seria injusto ganharmos.



Estamos com algumas dificuldades em assumir os jogos. Há muita pressão para conseguir pontos num grupo que é jovem. As quatro derrotas consecutivas que tivemos retiraram-nos a qualidade de jogo que tivemos anteriormente, nos jogos com o Sporting de Braga (0-0) e com o Benfica (5-1). Tentamos tê-la a espaços, mas a intranquilidade não nos permite ter qualidade de jogo por mais tempo. Hoje seria difícil. Este Sporting é forte. Está a falhar na conclusão das jogadas.



Foi um ponto fundamental (a marcação do Mory Gbane ao Gyökeres). Sabíamos do poderio físico do Gyökeres e do poderio físico do Mory (Gbane). Essa situação foi a 'chave' para manter a baliza a 'zeros'”.