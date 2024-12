Bruno Pinheiro quer Gil Vicente "mais prático" a defender no jogo em Guimarães

“Por norma, fazemos sempre golos, mas temos de ser mais consistentes na parte defensiva e, nos últimos minutos do jogo, manter a baliza 'a zeros'. Queremos dar sequência à nossa ideia, mas sermos mais práticos na defesa”, disse Bruno Pinheiro, na antevisão à partida com os vimaranenses.



Com três derrotas consecutivas no campeonato, amenizadas com uma vitória na Taça de Portugal, frente a Vila Real, do Campeonato de Portugal, o treinador dos ‘galos’ quer encetar a recuperação já neste desafio.



“Ganhar seria ótimo, e ganhar sem sofrer golos seria apenas um extra. Sabemos que vamos a um campo extremamente difícil, onde até agora apenas o FC Porto conseguiu os três pontos, defrontar uma excelente equipa, bem trabalhada, com bom treinador, bons jogadores. Mas vamos com o intuito de vencer”, disse Bruno Pinheiro.



O técnico dos barcelenses considerou que o facto de o Vitória de Guimarães ter realizado, a meia da semana, um jogo para a Liga Conferência, no Cazaquistão, com uma longa viagem, será “na teoria” uma vantagem para o Gil Vicente, mas acredita que o adversário vai saber lidar com isso.



“O Vitória tem feito uma boa gestão do plantel, e acho que vai apresentar um 'onze' diferente neste jogo europeu. Conto com um adversário com uma equipa disponível em termos físicos e mentais para discutir o jogo”, antecipou.



Regressando à análise da sua equipa, Bruno Pinheiro partilhou as dificuldades sentidas com as lesões nos últimos meses, mas mostrou-se satisfeito com a resposta dada pelos atletas, não querendo, para já, abordar eventuais ajustes ao plantel na reabertura do mercado, em janeiro.



“As lesões têm-nos penalizado, porque nunca conseguimos ter o plantel totalmente disponível, não sendo possível dar continuidade ao trabalho feito. Ter um grupo com um número de jogador adequados iria ajudar-nos muito a irmos para um nível superior. O objetivo tem sido recuperar os que cá estão e depois a seu tempo ver o que se pode fazer”, afirmou.



Para este desafio, o treinador do Gil Vicente não pode contar com os médios Yaya Sithole, que recupera de lesão, e Santi García, que tem de cumprir castigo por sequência de cartões amarelos.



O Gil Vicente, 11.º classificado, com 10 pontos, joga esta segunda-feira no terreno do Vitória de Guimarães, sexto, com 18, numa partida agendada para as 18:45, com arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.