BSAD goleia Machico e avança na Taça de Portugal

Jefferson, aos dois minutos, Tiago Lopes, aos 17, Martim Coxixo, aos 23, de penálti, e Trova Boni, aos 55, apontaram os golos da turma de Nandinho, que se juntou na ronda seguinte da competição a Arouca, FC Porto, Famalicão, Casa Pia, Vitória de Guimarães e Benfica (I Liga), Académico de Viseu, Nacional e Leixões (II Liga), Vilaverdense, Varzim e Vitória de Setúbal (Liga 3), e Rabo de Peixe e Beira-Mar (Campeonato de Portugal).Num horário impróprio, mas que, ainda assim, não arredou cerca de uma centena de adeptos do Machico - em maior número do que os afetos à BSAD no Estádio Nacional -, Jefferson não perdeu tempo e, logo aos dois minutos, adiantou os lisboetas na frente.A superioridade teórica dos azuis transformou-se em prática desde muito cedo, o que obrigou o Machico a arriscar e a abrir espaços, aproveitados da melhor maneira pela BSAD, que ampliou a vantagem aos 17, por Tiago Lopes, isolado perante Duarte Nuno.O avançado cabo-verdiano beneficiou de um corte falhado de um defesa do Machico, na sequência de uma recuperação de bola e de um passe longo de Trova Boni, e, cinco minutos volvidos, aos 23, praticamente resolveram o jogo, pela marca dos 11 metros.Ricardo Fernandes cometeu falta sobre Patrick Machado dentro da grande área e, na conversão, Martim Coxixo enganou Duarte Nuno, sendo que, até ao intervalo, apenas teve destaque um remate em jeito de Tomás Castro, para boa defesa do guarda-redes.Na segunda parte, com a eliminatória resolvida, a BSAD ainda apontou o quarto tento, por intermédio do central Trova Boni, que triangulou com Patrick Machado e, qual avançado, entrou na área e finalizou com sucesso, com 55 minutos de jogo disputados.Até ao apito final do árbitro Hélder Carvalho, o Machico buscou tímidas aproximações à baliza do tranquilo Dylan Silva, mas as melhores oportunidades continuaram do lado da BSAD, que viu Kikas a acertar no poste, aos 88, no derradeiro remate do encontro.