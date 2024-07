Campeão uruguaio em 2023 reforça defesa do AVS

No final da temporada, o AVS terá opção de compra sobre Nacho Rodriguez, como também é conhecido.



O uruguaio, que no seu país conquistou ainda as supertaças em 2023 e 2024, vai viver a primeira experiência no exterior e, também, fora do Liverpool, clube que representa desde os 12 anos.



“Conheço bem o futebol português, é muito lindo e estou contente de estar cá. Gostei do desafio que me foi apresentado de um clube que acaba de chegar à I Liga”, disse Nacho, de 20 anos, citado pela comunicação do clube, apostado na permanência.



A chegada de Nacho Rodriguez, de 1,88 metros, sucede o anúncio da contratação do brasileiro Lucas Piazón, acertada a rescisão de contrato com o Sporting de Braga.



Em sentido contrário, Talles Wander, avançado brasileiro de 20 anos, que chegou ao clube no último mercado de inverno, vai ser emprestado ao Torreense, da II Liga.