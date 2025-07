Carlos Álvarez é o novo diretor geral do Estoril Praia

Carlos Álvarez Calvo, de 34 anos, esteve ligado ao fundo detentor de mais de 84% da sociedade do Estoril Praia, que, segundo indica o clube em comunicado publicado no seu site oficial, apoiou “diretamente o então presidente do Conselho de Administração da SAD estorilista (Ignacio Beristain)”.O novo gestor dos "canarinhos" inicia funções com “” e a responsabilidade de contribuir para as áreas de negócio e operações a partir da temporada de 2025/26.O Estoril Praia terminou a edição 2024/25 da I Liga de futebol no oitavo lugar.