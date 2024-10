Carlos Carvalhal quer atitude para evitar surpresas na Taça

Os bracarenses vêm de duas derrotas seguidas, com o FC Porto, para o campeonato (2-1), em 6 de outubro, e os gregos do Olympiacos, na Liga Europa (3-0), três dias antes, e defrontam agora a equipa de Sintra, que ocupa a sétima posição da Grupo B da Liga 3, terceiro escalão do futebol nacional.



Carlos Carvalhal lembrou os três títulos dos bracarenses na prova e a sua participação na conquista de um deles, em 2020/21: “assumimos essa responsabilidade, vamos iniciar uma caminhada, percebendo que os jogos mais difíceis são contra equipas de divisão inferior e no primeiro jogo”, disse, recordando as suas passagens pelo Leixões e pelos ‘arsenalistas’.



Para evitar surpresas, que acontecem quando as equipas vão “desprevenidas”, Carlos Carvalhal quer uma forte “atitude competitiva” da sua equipa.



“Isso é muito importante e foi tema de conversa durante a semana. Vamos com tudo, com o melhor ‘onze’ do momento”, diante de um 1.º Dezembro que é “uma equipa com uma boa ideia de jogo” e que disse conhecer bem.



Diante do 1.º Dezembro, não vai “haver poupança nenhuma: não há rebuçados para ninguém, vai jogar quem merece. A Taça não é situação de oportunidades, mas de muita seriedade, até pelo passado do clube na competição”.



O treinador avançou que Zalazar e João Moutinho estão recuperados e vão ser convocados e, ainda que não devam ser os dois titulares, vão jogar no sábado. “São jogadores de seleções de primeira linha, tal como o Ricardo (Horta) e o Bruma. Temos que puxar por eles”, disse.



Arrey-Mbi, que se lesionou ao serviço da seleção alemão de sub-21, na terça-feira, é baixa certa para sábado. Paulo Oliveira já treinou com a equipa, mas ainda está em dúvida. Robson Bambu, lesionado, continua de fora.



Sporting de Braga e 1.º Dezembro defrontam-se a partir das 17h30 de sábado, no Completo Desportivo do Real SC, em Queluz, jogo que será arbitrado por Tiago Martins.