Carlos Teixeira é o novo presidente da Oliveirense

O novo presidente da Oliveirense vai dirigir o clube no biénio 2024-2026, confessando que tem como meta “chegar ao final do mandato com um total de cinco mil sócios pagantes” e agradecendo “o trabalho desenvolvido pela anterior direção”.



“Vou liderar um conjunto de pessoas que acredito que vão fazer um trabalho diferente e o nosso grande objetivo é criar o espírito de união e atrair o maior número de sócios para o clube”, admitiu.



Horácio Bastos, antecessor de Carlos Teixeira que esteve oito anos na liderança do clube, recordou em comunicado “o compromisso, a dedicação e a paixão que foi dignificar a grandeza da Oliveirense”.



“O meu agradecimento aos sócios que demonstraram a paixão com que vivem o clube, o respeito e a confiança que tiveram sempre no nosso trabalho. Desejo as maiores felicidades aos novos órgãos sociais, que podem contar com mais um sócio a apoiar a Oliveirense”, sublinhou.