Futebol Nacional
Carlos Vicens despedido do Sp. Braga
O espanhol Carlos Vicens deixou o comando técnico do Sporting de Braga, na sequência da terceira derrota seguida dos minhotos, anunciou o clube.
A decisão foi divulgada esta manhã através de um comunicado no site oficial dos arsenalistas na internet:
"O SC Braga informa que Carlos Vicens cessa, com efeitos imediatos, as funções de treinador principal da equipa A, deixando igualmente o Clube os elementos que compunham a sua equipa técnica: Mário Enguidanos, Jordi Lie, Lander Iza, Ramiro Marín e Willy Alonso.
O SC Braga agradece a Carlos Vicens e aos restantes elementos da equipa técnica o profissionalismo, a dedicação e o empenho demonstrados ao serviço do Clube, desejando-lhes os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro."
"O SC Braga informa que Carlos Vicens cessa, com efeitos imediatos, as funções de treinador principal da equipa A, deixando igualmente o Clube os elementos que compunham a sua equipa técnica: Mário Enguidanos, Jordi Lie, Lander Iza, Ramiro Marín e Willy Alonso.
O SC Braga agradece a Carlos Vicens e aos restantes elementos da equipa técnica o profissionalismo, a dedicação e o empenho demonstrados ao serviço do Clube, desejando-lhes os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro."
O técnico, que tinha contrato até junho de 2028, assumiu a liderança da equipa no início da temporada 2025/26 e deixa o Sporting de Braga um dia após a derrota em casa com o Gil Vicente (2-1), para a I Liga, naquele que foi o terceiro desaire consecutivo dos minhotos em todas as competições e o quarto nos últimos seis encontros.
Antes da receção aos gilistas, em jogo em atraso da segunda jornada, o Sporting de Braga tinha sido derrotado em Copenhaga, por 3-0, na estreia na fase de liga da Liga Conferência, na última quinta-feira.
Os bracarenses ocupam a oitava posição na I Liga, com 11 pontos, a 13 do líder FC Porto.
Antes da receção aos gilistas, em jogo em atraso da segunda jornada, o Sporting de Braga tinha sido derrotado em Copenhaga, por 3-0, na estreia na fase de liga da Liga Conferência, na última quinta-feira.
Os bracarenses ocupam a oitava posição na I Liga, com 11 pontos, a 13 do líder FC Porto.
Chicotada psicológica nº. 6
O despedimento de Vicens, que ainda não tem sucessor, acontece um dia depois de Carlos Carvalhal ter deixado o Famalicão, na sequência da derrota por 1-0 frente ao Paredes (1-0), da Liga 3, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, sendo que o clube minhoto ocupa o 13.º lugar da I Liga, com apenas uma vitória.
Vasco Matos tinha deixado o Estoril Praia após a oitava jornada, a última disputada da I Liga, numa altura em que os ‘canarinhos’ ocupam o último lugar, sem qualquer vitória, com dois empates e seis derrotas.
Antes, o grego Sotiris Silaidopoulos tinha sido afastado do comando técnico do Rio Ave, após somar um triunfo nas primeiras sete jornadas, deixando a equipa vila-condense no 16.º lugar, tendo sido rendido por Vasco Seabra, que deixou o comando técnico do Arouca para rumar a Vila do Conde.
O primeiro treinador a sair nesta edição da I Liga foi João Gião, que deixou o Nacional após a quarta jornada, quando os madeirenses ocupavam o nono lugar, com quatro pontos. Bruno Abreu ainda orientou os insulares interinamente na visita ao Sporting, antes de Alexandre Santos assumir o comando técnico a partir da sexta ronda.
O despedimento de Vicens, que ainda não tem sucessor, acontece um dia depois de Carlos Carvalhal ter deixado o Famalicão, na sequência da derrota por 1-0 frente ao Paredes (1-0), da Liga 3, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, sendo que o clube minhoto ocupa o 13.º lugar da I Liga, com apenas uma vitória.
Vasco Matos tinha deixado o Estoril Praia após a oitava jornada, a última disputada da I Liga, numa altura em que os ‘canarinhos’ ocupam o último lugar, sem qualquer vitória, com dois empates e seis derrotas.
Antes, o grego Sotiris Silaidopoulos tinha sido afastado do comando técnico do Rio Ave, após somar um triunfo nas primeiras sete jornadas, deixando a equipa vila-condense no 16.º lugar, tendo sido rendido por Vasco Seabra, que deixou o comando técnico do Arouca para rumar a Vila do Conde.
O primeiro treinador a sair nesta edição da I Liga foi João Gião, que deixou o Nacional após a quarta jornada, quando os madeirenses ocupavam o nono lugar, com quatro pontos. Bruno Abreu ainda orientou os insulares interinamente na visita ao Sporting, antes de Alexandre Santos assumir o comando técnico a partir da sexta ronda.