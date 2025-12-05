Carlos Vicens quer Sporting de Braga mais competitivo para vencer em Famalicão

Os bracarenses golearam, fora, o Arouca na última jornada (4-0), e aproximaram-se de Gil Vicente e Famalicão, tendo alcançado o Moreirense na sexta posição, ambas as equipas agora com 19 pontos.



Se vencer em Famalicão, a equipa de Carlos Vicens ultrapassa o rival na tabela classificativa e o treinador considera o jogo “muito importante”, mas apenas porque é o próximo e, independentemente da classificação, a ambição é trazer os três pontos para Braga.



“Estamos no princípio de dezembro e a liga são 34 jornadas e queremos ganhar o máximo de pontos possíveis no final”, disse, frisando espera “um jogo difícil” diante de uma equipa que “está a fazer as coisas muito bem” e que só tem duas derrotas, ambas em casa, diante de FC Porto e Sporting.



“É uma equipa que está a sofrer poucos golos, coletivamente tem uma ideia muito clara e tem talento individual que lhe permite ter um bom rendimento. Temos que fazer um muito bom jogo, ser o Braga mais competitivo, mais forte e ambicioso se quisermos ter êxito amanhã [sábado]”, disse.



Lelo não foi titular nos últimos três jogos dos minhotos, mas Carlos Vicens referiu que isso não significa que tenha deixado de confiar no lateral esquerdo.



“Todos têm fases. Os jogadores sabem que, desde o início, temos a ambição de tentar ganhar em todas as competições e, para isso, com tantos jogos que temos tido, e somos a equipa portuguesa com mais jogos realizados esta época até ao momento, é impossível fazer isso com poucos jogadores. Todo o plantel tem de estar preparado para jogar e depois eu escolho”, disse.



Carlos Vicens considera que a equipa está a evoluir, mas frisou haver altos e baixos durante uma temporada.



“Os treinadores não temos uma bola de cristal, vamos trabalhando, o processo é flexível, não é linear e tem altos e baixos, e não está terminado. Não o podemos fazer só com 11 senão ao fim de um mês estariam todos queimados, temos que dar oportunidades para irem assimilando as ideias, vais vendo jogar a equipa, vamos mudando jogadores e a equipa foi crescendo. Mas dá-me confiança e tranquilidade ver os jogadores evoluindo e convencidos da ideia. Noto-os com a ambição de crescerem e de fazerem coisas importantes esta temporada”, disse.



O técnico espanhol disse ainda que o processo está consolidado e que os jogadores confiam na ideia que lhes propôs: “estamos num momento em que os jogadores, se lhes perguntarem um a um como a equipa joga, eles sabem como é, já sabem qual é a nossa identidade e também o que temos que melhorar, que há margem para isso”.



Zalazar está de volta às opções após um jogo de castigo cumprido em Arouca.



Sporting de Braga, sexto classificado, com 19 pontos, e Famalicão, quinto, com 20, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio Municipal de Famalicão, jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.