Casa Pia bate Desportivo de Chaves e segue na Taça de Portugal

Num duelo entre equipas de escalões distintos, Cassiano inaugurou o marcador para o nono classificado da I Liga aos dois minutos, resultado que Nuno Moreira ampliou de penálti ainda na primeira parte, aos 44, e que Jeremy Livolant sentenciou já na etapa complementar, aos 56.



A entrada não podia ser melhor e, logo aos dois minutos, Cassiano surgiu isolado por Benaissa e, com tranquilidade, abriu a contagem.



Num jogo em que os primodivisionários mantiveram sempre o controlo, o segundo golo acabaria por chegar já à beira do intervalo, com Nuno Moreira a converter uma grande penalidade a castigar uma falta sobre Cassiano dentro da área.



A resposta dos ‘flavienses’, da II Liga, que antes tinham visto Paulo Victor sair lesionado, até podia ter surgido logo de imediato, mas Carraça desperdiçou um penálti, atirando ao lado.



Quem não desperdiçou foi Jeremy Livolant: aos 56 minutos, o francês apareceu oportuno na pequena área para desviar para o terceiro tento da partida e estrear-se a marcar pelos ‘gansos’, que terminaram o encontro em superioridade numérica devido à expulsão de Hélder Morim, aos 70 minutos.



Nos oitavos de final, o Casa Pia vai defrontar o Rio Ave, que eliminou hoje o Alverca no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a duas bolas no final do prolongamento.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior, em Rio Maior.



Casa Pia – Desportivo de Chaves, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Cassiano, 02 minutos.



2-0, Nuno Moreira, 44 (grande penalidade).



3-0, Jeremy Livolant, 56.







Equipas:



- Casa Pia: Ricardo Batista, Larrazabal, José Fonte, Ruben Kluivert (João Goulart, 85), Duplexe Tchamba, Benaissa, Miguel Sousa (Rafael Brito, 76), Beni Mukendi, Jeremy Livolant (Henrique Pereira, 76), Nuno Moreira (Raul Blanco, 46) e Cassiano (Samuel Obeng, 62)).



(Suplentes: Daniel Azevedo, João Goulart, Leonardo Lelo, Max Svensson, Raul Blanco, Rafael Brito, André Geraldes, Henrique Pereira e Samuel Obeng).



Treinador: João Pereira.



- Desportivo de Chaves: Rodrigo Moura, Carraça (Helder Morim, 63), Bruno Rodrigues, Junior Pius, Aaron Romero, Roan Wilson, Pedro Pinho (Leandro Sanca, 63), Paulo Victor (David Kusso, 35), Rui Gomes (Tiago Almeida, 63), André Ricardo e Paulo Ayongo (Platiny, 69).



(Suplentes: Gonçalo Pinto, Leandro Sanca, Pedro Pelágio, Vasco Fernandes, David Kusso, Tiago Almeida, Platiny, Kiko e Helder Morim).



Treinador: Marco Alves.







Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Nuno Moreira (23), Carraça (37), Junior Pius (42), Larrazabal (45+2), Pedro Pinho (49), Ruben Kluivert (80), David Kusso (85) e Platiny (90). Cartão vermelho direto para Hélder Morim (70).



Assistência: 323 espectadores.