Casa Pia e Estoril jogam separados por dois pontos

Inicialmente marcado para segunda-feira, às 20h15, para encerrar a 31.ª ronda do principal escalão nacional, o encontro foi adiado devido “à falha de energia que afetou Portugal continental”.Em comunicado, o organismo liderado por Reinaldo Teixeira deu conta do agendamento do encontro para esta terça-feira, às 20h30, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo arbitrado por Gonçalo Neves.