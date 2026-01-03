Casa Pia ganhou alento e confiança nos últimos jogos para a visita ao Rio Ave

“A sequência de pontos que tivemos faz com que nos sintamos mais realizados no trabalho a desenvolver. O Gil Vicente, com a época que está a fazer, e o Vitória de Guimarães, com a qualidade que tem, conseguimos trazer pontos e podíamos até trazer mais, pela qualidade que impusemos. Dá-nos alento para um caminho com confiança, quer para nós, quer para a estrutura, traduzido em pontos”, expressou.



Em conferência de imprensa de antevisão à visita ao reduto do conjunto de Vila do Conde, Alexandre Santana lembrou que, por questões históricas, “não é fácil jogar no campo do Rio Ave”, onde os ‘gansos’ nunca lograram vencer, em quatro duelos.



“Têm jogadores muito fortes nos duelos defensivos e uma frente de ataque com muito valor, basta ver a quantidade de golos que o André Luiz e o Clayton têm. Em 19 golos do Rio Ave, 15 são deles. Têm uma verticalidade muito grande e estamos atentos para isso, não abandonando o que temos vindo a conquistar, assente na mentalidade. Que a vitória nunca esteja longe dos nossos horizontes”, sublinhou.



Este encontro marca o encerramento da primeira volta para as duas formações e, já na entrada de um novo ano civil, os casapianos mantêm as pretensões de fazer uma “época e manutenção tranquilas”, apesar da posição atual na classificação.



“É certo que não estamos como pensaríamos que íamos estar, mas também é um facto que a estrutura paga para treinarmos e batalharmos. É isso que temos feito desde que cá estamos. Vê-se uma evolução bastante elucidativa nestes últimos três jogos e ficamos contentes por ver que os jogadores acreditam. Vemos nesta equipa aspetos que temos vindo a implementar e que nos dá confiança”, apontou.



O Casa Pia não pode ainda contar com o central brasileiro Kaique Rocha, sendo o único futebolista no boletim clínico, mas já tem o médio Iyad Mohamed integrado, depois da seleção dos Comoros ter sido eliminada da Taça das Nações Africanas.



“Não podemos abandonar a nossa atitude, de forma mais viril, a ganhar duelos e com a ideia de vitória sempre presente, seja fora ou em casa. Se nós tivermos isso, estaremos mais perto da vitória. Temos de cumprir com o plano de jogo traçado e proteger-nos bem dos pontos fortes do adversário. O Rio Ave precisa de ganhar em casa também, portanto será um jogo dividido e com um espírito competitivo muito grande”, vincou o treinador, que cumpre o terceiro ano na equipa técnica lisboeta.



O Casa Pia, 15.º colocado, com 14 pontos, visita o Rio Ave, 11.º, com 17, a partir das 15:30 de domingo, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, para a 17.ª ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.



