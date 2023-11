Casa Pia premiado pela Liga devido às melhorias no estádio de Rio Maior

O Prémio Estádio é atribuído “sempre que se justificar às Sociedades Desportivas”, sob proposta “de um painel de jurados” constituído pela LPFP, com o intuito de reconhecer as iniciativas feitas “para aprimorar o respetivo estádio nas competições profissionais”.



“Foi muito trabalho aqui, muitas horas e em tempo recorde. Foi um desafio e tivemos de colocar mãos à obra, mas, passados três meses, recebemos este Prémio Estádio que muito nos orgulha. Temos de agradecer aos parceiros, que acreditaram em nós”, frisou o gestor de patrocínios e eventos do clube, Tiago Gouveia, sobre a distinção de agosto.



Face à impossibilidade de receber os jogos em casa no ‘seu’ Estádio Pina Manique, em Lisboa, o Casa Pia ‘deslocou-se’ cerca de 80 quilómetros até Rio Maior, onde, depois de uma temporada no Estádio Nacional, em Oeiras, tem recebido os seus adversários.



“O que temos pela frente, e que ainda não revelámos, é que vamos avançar para uma segunda fase de melhorias, que é muito concentrada na experiência do adepto. Deixo a promessa de que, no jogo frente ao Portimonense, teremos uma surpresa especial”, revelou também o diretor de marketing do Casa Pia, António Nobre, em nota da Liga.



O Casa Pia ocupa a 13.ª posição da I Liga, com 10 pontos, e recebe o Vizela, 16.º, com seis, no domingo, às 15:30, em encontro da 10.ª jornada, no Estádio Municipal de Rio Maior, que terá a arbitragem de David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.