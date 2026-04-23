Futebol Nacional
1.ª Liga
Casa Pia recebe Sporting de Braga com lugares de manutenção em vista
O Casa Pia recebe hoje, em Rio Maior, o Sporting de Braga, em jogo em atraso da 26.ª jornada da I Liga de futebol, no qual a formação casapiana espreita a oportunidade de subir aos lugares de manutenção.
Este jogo foi adiado da 26.ª ronda para permitir aos bracarenses prepararem melhor, na altura, os oitavos de final da Liga Europa, nos quais ultrapassaram os húngaros do Ferencváros.
A equipa casapiana, 16.ª classificada, com 26 pontos, tem hoje a oportunidade de abandonar aquele posto, que obriga à disputa de um play-off de manutenção com a equipa terceira classificada da II Liga, caso triunfe na receção aos 'arsenalistas', o que lhe permitiria subir ao 14.º lugar, ultrapassando Nacional e Estrela da Amadora, as equipas logo acima na tabela, ambas com mais dois pontos.
Do outro lado, surge um Sporting de Braga comodamente instalado no quarto lugar, com 53 pontos, pelo que esta será uma boa oportunidade para o treinador espanhol dos bracarenses, Carlos Vicens, começar a preparar, em modo competitivo, as meias-finais da Liga Europa, nas quais vai defrontar os alemães do Friburgo.
O encontro está agendado para as 19h00 e será dirigido por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.
Programa e resultados da 26.ª jornada:
- Sábado, 14 mar:
Vitória de Guimarães - Famalicão, 1-2
Gil Vicente - Alverca, 2-2
Arouca - Benfica, 1-2
- Domingo, 15 mar:
Nacional - Estoril Praia, 0-1
AFS - Santa Clara, 0-1
Rio Ave - Estrela da Amadora, 2-1
FC Porto - Moreirense, 3-0
- Quinta-feira, 23 abr:
Casa Pia - Sporting de Braga, 19h00
- Quarta-feira, 29 abr:
Sporting - Tondela, 20h15
