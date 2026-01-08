Casa Pia termina equipa técnica multidisciplinar e contrata Álvaro Pacheco

Num vídeo publicado nas redes sociais, os `gansos` oficializaram a contratação do novo treinador, poucos minutos depois de emitirem um comunicado que informou a saída da equipa técnica multidisciplinar que tinha rendido João Pereira no cargo.

"O Casa Pia Atlético Clube informa que a administração iniciou negociações para a revogação de contratos de trabalho dos treinadores Gonçalo Brandão, Alexandre Santana, João Aguiar, Miguel Valentim e Tiago Dias", escreveram os casapianos.

Álvaro Pacheco, de 54 anos, regressa ao futebol português depois de experiências nos árabes do Al-Orobah e nos brasileiros do Vasco da Gama, que se seguiram às passagens por Vitória de Guimarães, Estoril Praia, Vizela, Fafe e Lixa, entre outros.

Os `gansos` iniciaram a temporada com João Pereira, mas o jovem técnico acabou despedido à 10.ª ronda, o que levou o clube a apostar na manutenção da restante equipa técnica, que comandou em dois triunfos, três empates e quatro desaires.

"O clube reconhece e agradece o profissionalismo, a dedicação e o compromisso demonstrados ao longo deste período de colaboração, destacando o contributo prestado para o desenvolvimento e consolidação do projeto desportivo", frisaram.

No final da primeira volta da I Liga, o conjunto lisboeta segue na 15.ª posição, com 14 pontos, e fora da Taça de Portugal, na sequência da derrota por 2-1 na receção ao Torreense, que milita na II Liga, em duelo dos oitavos de final da prova `rainha`.

O próximo jogo do Casa Pia está marcado para dia 16, em casa do bicampeão Sporting, para a 18.ª jornada da I Liga.