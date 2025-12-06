Cathro quer Estoril focado em “ganhar pontos” na receção ao Moreirense

“Temos uma ideia sobre o nosso trabalho, de melhorar, viver com mais ambição, com um estilo um pouco diferente, uma mentalidade diferente, mas não trabalharmos para fazer exibições elogiadas. Trabalhamos para ganhar pontos”, disse Ian Cathro em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os cónegos, acrescentando que o seu objetivo é chegar ao final do campeonato e o Estoril estar onde merece.



“A única coisa que quero é em abril podermos dizer que temos os pontos que refletem a qualidade do nosso trabalho. Não é sempre assim, mas espero mesmo muito que isso aconteça. Hoje estamos a trabalhar bem, a mostrar uma capacidade interessante de competir e jogar”, acrescentou o escocês.



Sobre o Moreirense, o técnico estorilista voltou a frisar que é um jogo diferente do que o Estoril teve no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.



“É um jogo completamente diferente, contra uma equipa completamente diferente, não há comparações para fazer. Olhamos para este jogo de forma isolada e vamos trabalhar para tentar entrar bem desde o primeiro minuto e que o jogo siga o ritmo que queremos. Os jogadores estão com vontade de competir e ganhar”, garantiu o treinador que orienta os ‘canarinhos’ pela segunda época.



Sobre os ausentes, com destaque para o castigado Holsgrove e para Rafik Guitane, ausente na CAN a representar a Argélia, Cathro garantiu que o plantel tem soluções para dar uma resposta a altura e manter a competitividade.



“Temos um grupo com várias opções, com características diferentes, e temos a capacidade de trabalhar com muita exigência todos os dias, procurando ser melhores”, concluiu o técnico.



O Estoril Praia, 10.º classificado, com 13 pontos, recebe este domingo, às 15:30, o Moreirense, sétimo classificado, com 19, no Estádio António Coimbra da Mota, numa partida que será arbitrada por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.



