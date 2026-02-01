Central Semeu Commey reforça o Leixões vindo do Estrela da Amadora

Sem espaço no emblema 'tricolor', no qual ainda não tinha somado qualquer minuto em partidas oficiais esta temporada, o jogador, de 21 anos, terá assim a possibilidade de ganhar ritmo de jogo no segundo escalão.



Com formação no Boavista, o ganês chegou ao Trofense em 2022/23, tendo somado 37 jogos na primeira equipa em duas épocas e meia.



No Estrela da Amadora não conseguiu a mesma participação e apenas alinhou por duas vezes na I Liga, em 2024/25.



Levantados os 'transfer bans' junto da FIFA, que impediam o Leixões de avançar para contratações, os 'bebés do mar' voltam a apostar no reforço da defesa, depois de terem anunciado as chegadas de Matheus Costa e Fernando Fonseca, no sábado.



O objetivo do clube passa por reverter, na segunda metade da temporada, o atual cenário negativo de resultados, numa altura em que ocupa o 16.º posto da II Liga, com 22 pontos.

