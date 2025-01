César Peixoto espera que Moreirense volte a "ser forte" em casa para vencer AVS

Após os desaires com o Nacional (1-0), na Madeira, e com o FC Porto (3-0), em casa, e o empate no terreno do Estoril Praia (2-2), o oitavo classificado da tabela quer regressar aos triunfos no fecho da primeira volta, ante um adversário sem triunfos nos cinco jogos sob o comando do treinador Daniel Ramos, que ocupa o 14.º lugar.



“É uma equipa competitiva, com um novo treinador e que já o era com o anterior treinador [Vítor Campelos]. É uma equipa que não tem ganhado, mas também não tem perdido, que está a crescer e que nos vem causar problemas. Em casa, temos sido fortes, e queremos voltar a sê-lo. Queremos entrar no novo ano com o ‘pé direito’ e voltar às vitórias”, disse.



Na antevisão à partida entre as formações de Moreira de Cónegos e de Vila das Aves, cujos estádios estão separados por seis quilómetros, César Peixoto realçou ainda que os seus jogadores têm sido “bastante penalizados” por erros individuais e considerou que o ‘antídoto’ é “continuar a trabalhar” em busca de melhores resultados.



“Sinto que, sempre que há um erro nosso dá golo. Quando os adversários erram, não aproveitamos. Quando nós erramos, sofremos golos. Temos de acreditar que esses erros vão deixar de existir. A equipa não é desorganizada, sabe o que fazer em cada momento. (…) Temos de estar ainda mais focados para sermos mais consistentes”, vincou.



O técnico dos ‘cónegos’ perspetivou também o regresso do guarda-redes Kewin Silva à titularidade, uma vez que falhou o jogo com o Estoril Praia por doença e não por “falta de rendimento”, e enalteceu, em simultâneo, o desempenho do habitual suplente, Caio Secco, que já tem reservado um lugar no ‘onze’ para o embate com o Gil Vicente, para os oitavos de final da Taça de Portugal, em 12 de janeiro.



Após um início de campeonato com “jogos mais abertos”, o treinador de 44 anos avisou que os pontos estão a ficar “mais caros”, com “equipas cada vez mais organizadas para angariar pontos”, e perspetivou “uma segunda volta mais difícil do que a primeira”.



Agradado com o plantel que orienta, César Peixoto rejeitou quaisquer preocupações com eventuais saídas de jogadores no mercado de transferências em curso, até porque vê pessoas “muito organizadas” à frente do Moreirense, que “sabem o que a equipa precisa”.



“Não estou aflito com nada. Confio no clube e confio na estrutura. Na zona do meio-campo, é notório que precisamos de uma opção, mas não estou preocupado em perder ninguém. Nós, treinadores, queremos sempre mais e melhor, mas temos sido competitivos”, sublinhou.



O Moreirense, oitavo classificado, com 21 pontos, recebe o AVS, 14.º, com 14, em partida agendada para as 15:30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.