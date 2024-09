César Peixoto pede Moreirense “ambicioso, mas humilde” na visita ao Casa Pia

Ao leme de uma equipa que ocupa o oitavo lugar do campeonato, com sete pontos, o técnico de 44 anos avisou que os seus pupilos não se devem “enganar a si próprios”, num julgar que o adversário de sábado será “teoricamente mais fácil” por ocupar o 15.º lugar da tabela, com três pontos.



“É uma equipa que nos vai causar problemas, um pouco cínica, que se sente confortável com as linhas baixas para sair na transição, forte nas bolas paradas. Poderia ter mais pontos. Estamos num bom momento. A equipa trabalhou muito bem nesta semana. Estamos confiantes, mas temos de estar em alerta. Temos de ser ambiciosos, mas humildes para fazer um bom jogo e lutar pelos três pontos”, disse na antevisão ao duelo marcado para as 15:30, em Rio Maior.



Embora forçado a jogar mais na expectativa nas duas rondas anteriores, perante Sporting de Braga (derrota por 3-1) e Benfica (1-1), o conjunto da vila de Moreira de Cónegos pretende controlar a bola pelo máximo de tempo possível no sábado, mas com flexibilidade suficiente para criar perigo em transições ou lançamentos em profundidade.



“Trabalhámos durante a semana para encontrar os espaços ofensivamente, com bola, mas também é importante percebermos que não temos de ser demasiado confiantes e pressionar alto o jogo todo, assumir as despesas do jogo. Temos de ter os pés bem assentes no chão. Há momentos em que não vamos ter bola e vamos ter de aproveitar a transição e o espaço nas costas do adversário”, explicou.



O duelo com os ‘gansos’ é o primeiro após uma interrupção competitiva que “não foi benéfica” para os minhotos, uma vez que o avançado Luis Asué voltou “tocado” da seleção da Guiné Equatorial e está em dúvida para sábado, enquanto Pedro Santos, da seleção portuguesa sub-21, e Gilberto Batista, da Guiné-Bissau, não somaram minutos e perderam oportunidade para continuar a “crescer fisicamente”.



Agradado com a permanência de vários jogadores que transitaram da época 2023/24 e com a contratação do lateral esquerdo Leonardo Buta no encerramento do ‘mercado’ de verão, César Peixoto realçou que o habitual titular nessa posição, Frimpong, vai crescer e que o plantel se vai tornar “mais forte” ao longo da época, capaz de se adaptar a jogos de diferentes características.



“Esperemos que não haja lesões. Poderemos mexer melhor na equipa durante os jogos. Esta equipa tem crescido com o decorrer dos jogos, o que é essencial para sermos competitivos. Temos uma equipa forte e equilibrada, mas ainda podemos fazer melhor. Estamos confortáveis em termos de quantidade e de qualidade”, vincou.



O Moreirense, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com sete pontos, defronta o Casa Pia, 15.º, com três, numa partida agendada para as 15:30 de sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.