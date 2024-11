César Peixoto quer alargar distância para o Gil Vicente

Mais de um mês depois de jogar pela última vez na vila de Moreira de Cónegos, no triunfo sobre o Santa Clara (1-0), a equipa do concelho de Guimarães regressa ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas esta sexta-feira, para tentar derrotar “uma das boas equipas do campeonato”, que ocupa o 10.º lugar, com 10 pontos, menos quatro do que o Moreirense, oitavo.



“Queremos vencer em casa, perante os nossos adeptos. Temos sido fortes e consistentes, mas não é um jogo mais fácil por ser casa. O Moreirense não tem jogos fáceis. São sempre competitivos. Vamos jogar contra uma equipa que tem os mesmos objetivos do que nós. É importante vencermos para criar um 'fosso'”, vincou, na antevisão ao desafio.



Depois de um ciclo de quatro jogos fora de portas, que se iniciou com dois triunfos e encerrou com dois desaires, o técnico de 44 anos realçou que a equipa de Barcelos, derrotada nas duas jornadas anteriores, vai “criar muitos problemas” que exigem a concentração dos seus pupilos.



“O Moreirense tem de estar organizado, agressivo e humilde. Tem de ter capacidade de trabalho. O Gil Vicente gosta de construir a partir de trás, com o (Kanya) Fujimoto em grande forma e extremos com qualidade, como o Félix Correia. Vai-nos criar dificuldades na organização defensiva”, acrescentou.



O Moreirense, oitavo classificado, com 14 pontos, recebe o Gil Vicente, 10.º, com 10, em partida da 11.ª jornada da I Liga portuguesa, agendada para as 20h15 desta sexta-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de Ricardo Baixinho.