César Peixoto quer Gil Vicente "intenso" para travar FC Porto "entusiasmado"

“Estamos preparados para enfrentar este FC Porto, que está entusiasmado com as novas ideias e com os resultados que tem tido. Mas isso pouco nos importa, porque o essencial é aquilo que temos de fazer”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Apesar de reconhecer a qualidade dos ‘dragões’, César Peixoto destacou o crescimento da sua equipa, lembrando a vitória na jornada inaugural do campeonato, frente ao Nacional, na Madeira.



“Foi importante começarmos com o pé direito, num campo difícil, onde raramente se vence. Trouxemos três pontos, que deram moral, mas que já não valem mais do que isso. Temos de continuar focados, porque o caminho é longo”, observou.



Sobre a estratégia para o desafio com os portistas, o treinador dos barcelenses vincou como pilares essenciais “a organização, intensidade, agressividade, humildade e trabalho”.



César Peixoto admitiu que a exigência será elevada, face a um adversário que atravessa uma boa fase e que se apresenta com ideias diferentes da época anterior, o que obriga o Gil Vicente “a estar preparado para vários cenários”.



“Cada jogo tem a sua história. O FC Porto tem padrões claros, ofensivos e defensivos, mas nós também temos a nossa identidade e não vamos abdicar dela. Adaptamo-nos estrategicamente, sem mudar a ideia de jogo que estamos a construir”, referiu.



Peixoto reconheceu diferenças na preparação para jogar com este FC Porto de Francesco Farioli em relação à equipa dos ‘dragões’ da época passada, mas vincou que a identidade gilista não se irá alterar.



“É um treinador novo, jogadores novos, características e ideias de jogo diferentes. Olhámos para o que o FC Porto tem feito, para os padrões que apresenta ofensivamente e defensivamente, e trabalhámos em função disso. Mas as bases da nossa identidade serão sempre as mesmas, independentemente de ser contra o FC Porto, o Benfica ou o Sporting”, disse o treinador dos ‘galos’.



César Peixoto espera surpreender o adversário e, mesmo sabendo que o seu homólogo portista estudou bem o Gil Vicente, e vai também tentar surpreender, acredita que há espaço para criar dificuldades aos ‘azuis e brancos’, que há duas épocas não conseguem vencer em Barcelos.



“Queremos que o nosso estádio seja uma fortaleza. Os adversários podem encontrar boas condições para jogar, mas têm de sentir que aqui não será fácil. Temos uma equipa coesa, humilde e trabalhadora, que vai dar sempre o máximo”, concluiu.



O Gil Vicente recebe o FC Porto, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Cidade de Barcelos, que terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.

