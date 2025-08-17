Farioli quer FC Porto mais consistente na ida a Barcelos
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, assumiu hoje que os processos da equipa estão ainda "em construção", faltando consistência no desempenho, que pretende atingir frente ao Gil Vicente, na segunda ronda da I Liga de futebol.
Apesar do arranque muito positivo dos `dragões` na ronda de abertura, com uma vitória expressiva diante do Vitória de Guimarães (3-0), haverá ainda, segundo o técnico italiano, "muito a melhorar", nomeadamente na manutenção de um alto desempenho ao longo da totalidade dos 90 minutos.
Sempre elogioso pelo trabalho que os seus atletas foram capazes de desenvolver durante a pré-temporada, Farioli quer continuar a ver uma evolução positiva do jogo da equipa no Estádio Cidade de Barcelos, que visita na segunda-feira, em partida de encerramento da jornada.
"Estou muito grato aos jogadores pelo seu esforço desde o primeiro dia. Nas 40 sessões de treino que tivemos juntos, acho que só houve uma em que não saí com a sensação que queria, o que diz muito sobre a atitude da equipa. Tivemos momentos muito bons contra o Vitória de Guimarães, mas também outros em que não estivemos no padrão que queríamos. Falta-nos um pouco de consistência, estamos em construção e há muito espaço para melhorar", garantiu, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.
Quanto ao próximo adversário, o treinador relembrou o histórico recente de deslocações a Barcelos - uma derrota e um empate nas últimas duas - para ilustrar as dificuldades com as quais espera ter de se deparar.
"Sobre o Gil Vicente, sabemos definitivamente que nos vai proporcionar um jogo difícil. Nos últimos dois jogos que o FC Porto disputou em Barcelos, não conseguimos vencer. Vai ser, por isso, definitivamente um desafio, e o Gil Vicente tem ganho sempre o primeiro jogo em casa. Há várias coisas que temos de ter em conta, temos de ser atentos e perspicazes como temos sido para abordar este jogo, ou ainda mais", sublinhou.
O facto de ser a primeira partida fora de casa também poderá representar um fator de adversidade novo, um teste à equipa após o "ambiente fantástico" que Farioli disse ter vivido na primeira ronda e pelo qual fez também questão de agradecer aos adeptos.
"No início da semana, tentámos criar a noção nos jogadores de que não tem sido um estádio [Cidade de Barcelos] de boas memórias para nós. É uma mudança de ambiente, comparativamente ao Estádio do Dragão, e pode gerar alguns minutos de desconforto, particularmente nos primeiros minutos de jogo", reconheceu.
Sobre Francisco Moura, que ainda tem realizado trabalho condicionado, assumiu que já trabalhou "quase em pleno" com a equipa, não desvendando se poderá já ser utilizado. Ainda que as laterais portistas estejam desfalcadas - Alberto Costa e Zaidu são os únicos jogadores `de origem` para as duas posições -, o técnico optou por destacar soluções internas, ao invés de olhar para o mercado.
"Temos o Zé Pedro, o Nehuén Pérez, que jogou a lateral algumas vezes no passado, e, durante a pré-época, tentámos adaptar o Vasco Sousa a essa posição. Há, portanto, vários jogadores que podem definitivamente ajudar nesse setor. Sempre disse que tínhamos de estar prontos para os diferentes cenários", revelou.
FC Porto e Gil Vicente, duas formações que entraram a vencer na edição 2025/26 da I Liga, defrontam-se no Estádio Cidade de Barcelos, na segunda-feira, a partir das 20:15, em partida de fecho da segunda jornada, que terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.