Farioli quer FC Porto mais consistente na ida a Barcelos

Apesar do arranque muito positivo dos `dragões` na ronda de abertura, com uma vitória expressiva diante do Vitória de Guimarães (3-0), haverá ainda, segundo o técnico italiano, "muito a melhorar", nomeadamente na manutenção de um alto desempenho ao longo da totalidade dos 90 minutos.

Sempre elogioso pelo trabalho que os seus atletas foram capazes de desenvolver durante a pré-temporada, Farioli quer continuar a ver uma evolução positiva do jogo da equipa no Estádio Cidade de Barcelos, que visita na segunda-feira, em partida de encerramento da jornada.

"Estou muito grato aos jogadores pelo seu esforço desde o primeiro dia. Nas 40 sessões de treino que tivemos juntos, acho que só houve uma em que não saí com a sensação que queria, o que diz muito sobre a atitude da equipa. Tivemos momentos muito bons contra o Vitória de Guimarães, mas também outros em que não estivemos no padrão que queríamos. Falta-nos um pouco de consistência, estamos em construção e há muito espaço para melhorar", garantiu, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Quanto ao próximo adversário, o treinador relembrou o histórico recente de deslocações a Barcelos - uma derrota e um empate nas últimas duas - para ilustrar as dificuldades com as quais espera ter de se deparar.

"Sobre o Gil Vicente, sabemos definitivamente que nos vai proporcionar um jogo difícil. Nos últimos dois jogos que o FC Porto disputou em Barcelos, não conseguimos vencer. Vai ser, por isso, definitivamente um desafio, e o Gil Vicente tem ganho sempre o primeiro jogo em casa. Há várias coisas que temos de ter em conta, temos de ser atentos e perspicazes como temos sido para abordar este jogo, ou ainda mais", sublinhou.

O facto de ser a primeira partida fora de casa também poderá representar um fator de adversidade novo, um teste à equipa após o "ambiente fantástico" que Farioli disse ter vivido na primeira ronda e pelo qual fez também questão de agradecer aos adeptos.

"No início da semana, tentámos criar a noção nos jogadores de que não tem sido um estádio [Cidade de Barcelos] de boas memórias para nós. É uma mudança de ambiente, comparativamente ao Estádio do Dragão, e pode gerar alguns minutos de desconforto, particularmente nos primeiros minutos de jogo", reconheceu.

Sobre Francisco Moura, que ainda tem realizado trabalho condicionado, assumiu que já trabalhou "quase em pleno" com a equipa, não desvendando se poderá já ser utilizado. Ainda que as laterais portistas estejam desfalcadas - Alberto Costa e Zaidu são os únicos jogadores `de origem` para as duas posições -, o técnico optou por destacar soluções internas, ao invés de olhar para o mercado.

"Temos o Zé Pedro, o Nehuén Pérez, que jogou a lateral algumas vezes no passado, e, durante a pré-época, tentámos adaptar o Vasco Sousa a essa posição. Há, portanto, vários jogadores que podem definitivamente ajudar nesse setor. Sempre disse que tínhamos de estar prontos para os diferentes cenários", revelou.

FC Porto e Gil Vicente, duas formações que entraram a vencer na edição 2025/26 da I Liga, defrontam-se no Estádio Cidade de Barcelos, na segunda-feira, a partir das 20:15, em partida de fecho da segunda jornada, que terá arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.