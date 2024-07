Chidozie deixa Boavista para rumar ao Cincinnati

O defesa central, de 27 anos, tinha mais um ano de contrato com os "axadrezados", que, em comunicado, explicam que vão receber 500.000 euros fixos pela transferência, mais 200.000 em bónus por objetivos, salvaguardando 20% dos direitos económicos do atleta.



Emprestado pelo vizinho FC Porto em 2020/21, Chidozie foi adquirido em definitivo pelo Boavista na temporada seguinte por cinco milhões de euros (ME) e tornou-se o reforço mais caro da história do Boavista, pelo qual acumulou 59 encontros e duas assistências.



O percurso nos "axadrezados" foi intercalado com cedências consecutivas aos turcos do Alanyaspor (2021/22) e ao Hajduk Split (2022/23), com a conquista da Taça da Croácia.



Esse foi o segundo título sénior da carreira do internacional nigeriano, que se formou no FC Porto e arrebatou a II Liga pela equipa B em 2015/16, temporada na qual também se estreou no conjunto principal, com um golo em 15 duelos, antes de quatro empréstimos.



Chidozie culminou uma década de ligação ao futebol português e vai ter duas épocas de opção no vínculo com o Cincinnati, segundo colocado da Conferência Este da Liga norte-americana, com 48 pontos, a cinco do líder Inter Miami, do argentino Lionel Messi.



O central é a 10.ª saída "axadrezada" no mercado de verão, após César, Pedro Malheiro (Trabzonspor), Sasso (Dunkerque), Makouta, Berna (Felgueiras), Luís Santos (Kosice) e Martim Tavares (Marítimo), todos em final de contrato, Masaki Watai (Tokushima Vortis), que estava emprestado, e Bruno Lourenço (Amedspor), ao solicitar a rescisão unilateral.



Impedido pela FIFA de inscrever novos atletas há quatro janelas consecutivas, devido a dívidas, o Boavista estreia-se oficialmente em 2024/25 em 10 de agosto, com a visita ao Casa Pia, em Rio Maior, no início da sua 62.ª participação, e 11.ª consecutiva, na I Liga.