Chucho Ramírez feliz pelo atual momento de forma após `hat-trick` ao Santa Clara

"Neste início da segunda volta, tenho muita fé que vai ser bom para nós, começando agora pelo Gil Vicente. Acho que podemos ir lá lutar pelo resultado", revelou o avançado internacional venezuelano, já a pensar no duelo de sábado frente ao Gil Vicente, da 18.ª jornada da I Liga, depois de no fim de semana ter marcado três golos aos açorianos.



Após uma temporada menos bem sucedida ao serviço do Vitória de Guimarães, no qual teve utilização intermitente e apontou apenas quatro golos, Jesús Ramírez – conhecido como ‘Chucho’ - recuperou a confiança nesta segunda passagem pelo emblema insular, que representou em 2023/24, somando 12 tentos na presente edição do campeonato.



Sobre a experiência em Guimarães, marcada por uma lesão que atrasou a sua afirmação, o dianteiro diz que, ao início, "não conhecia a equipa", referindo que a saída de Rui Borges para o Sporting foi outra dificuldade adicional, pois sentia-se valorizado pelo treinador do atual campeão nacional.



"Quando o Rui Borges foi embora, foi uma 'montanha-russa'. Entrava sempre na segunda parte, com os jogos já difíceis, só a trabalhar e não senti a mesma confiança", explicou.



Chucho refere que a "confiança do treinador" tem sido muito importante para as boas prestações na Madeira, sendo que Tiago Margarido foi igualmente fundamental na decisão de voltar à formação madeirense, que já tinha representado em 2023/24.



"Ele tem sido sempre um guia dentro de campo e transmite muita confiança também para os outros jogadores", notou.



O avançado, de 27 anos, admite que seria "um orgulho e um privilégio" representar um 'grande' em Portugal, mas, por agora, garante estar unicamente focado nos objetivos dos 'alvinegros', que lutam pela manutenção.



"Agora, o que está na minha cabeça, é terminar bem a época com o Nacional. Tenho contrato aqui por mais um ano", confidenciou.



Ao fim de 17 jogos, o Nacional ocupa a 13.ª posição na I Liga, com os mesmos 17 pontos do Santa Clara, que é 14.°, e mais três face a Casa Pia (15.°) e Arouca (16.°), que estão logo acima da ‘linha de água’.



No sábado, os madeirenses enfrentam o Gil Vicente, quarto classificado, a partir das 15:30, no Estádio Cidade de Barcelos.



