Chuva e vento mantêm Mafra e Oliveirense longe das vitórias e na cauda da classificação

Este empate deixa as duas formações nos lugares desconfortáveis da tabela: o Mafra, sem ganhar há cinco jogos, soma 16 pontos, na 16.ª posição, enquanto a Oliveirense, que não triunfa há três encontros, permanece no 18.º e último lugar da classificação, com 11 pontos.



Com muita chuva, e ainda mais vento, a assolar o Municipal de Mafra, a equipa da casa entrou melhor no encontro e logo no minuto inicial esteve perto de inaugurar o marcador, por Miguel Falé. Nibe desmarcou o '10' dos ‘saloios’ e o avançado disparou de pronto, com a bola a sair rasteira e a rasar o poste.



O Mafra mostrou-se mais adaptado às condições difíceis, dominou os primeiros instantes de jogo ao instalar-se no meio campo da Oliveirense, e a equipa de António Campos só reagiu já perto da meia hora, por Zé Manuel, depois de um pontapé longo de Ricardo Ribeiro que o avançado desviou, falhando o alvo por poucos centímetros.



A última oportunidade da primeira parte voltou a pertencer ao Mafra: Gui Ferreira cruzou e Friday Etim respondeu ao segundo poste, com um cabeceamento que Ricardo Ribeiro parou com uma defesa apertada.



O vento aumentou de intensidade na segunda parte, a bola muitas vezes nem parava na marcação dos lances de bola parada, mas as duas equipas mostraram-se empenhadas em desfazer o 'nulo', com boas oportunidades logo no arranque do segundo tempo.



Aos 52 minutos, Sabino apareceu na zona de pénalti isolado após a marcação de um livre, mas a bola saiu para as mãos de Fraisl e perdeu-se uma boa oportunidade para a equipa de Oliveira de Azeméis.



As oportunidades de golo voltaram a aparecer depois da ‘dança’ das substituições, novamente com Ricardo Ribeiro a impedir o Mafra de festejar: após um canto de Nibe, Pedro Pereira desviou para a baliza, mas no último segundo, numa defesa por instinto, o guarda-redes impediu o golo com uma palmada que levou a bola a passar por cima da barra.



Nos minutos finais, o Mafra foi a única equipa com iniciativa atacante e a Oliveirense contentou-se com o empate, que deixa as duas equipas em situação incómoda na tabela e na fuga à despromoção.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra, em Mafra.



Mafra – Oliveirense, 0-0.







Equipas:



- Mafra: Fraisl, Gui Ferreira, Rossi, Passi (Rodrigo Freitas, 06), Beni Júnior (Pedro Pereira, 69), Chriso, Yacouba Maiga (Bryan, 68), Falé (John Kolawole, 68), Nibe, Stanley Ilheanacho (Lucas Gabriel, 79) e Etim.



(Suplentes: Francisco Lemos, Pedro Pereira, Lucas Gabriel, Alamara Djabi, John Kolawole, Precatado, Valter Monteiro, Rodrigo Freitas e Bryan).



Treinador: Tiago Ferreira.



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Casimiro, Noga (Mário Júnior, 58), Frederico Namora, Luís Bastos, Sabino, André Santos, Kohtaro (Schurrle, 68), Candeias (Bruno Silva, 87), Zé Manuel e João Silva (Veiga, 68).



(Suplentes: Rui Dabó, Veiga, Mário Júnior, Bruno Silva, Mauro Aguilera, Izumi, Tomoya, Simão Martins e Schurrle).



Treinador: António Campos.







Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Beni Júnior (42), Sabino (42), Rossi (63) e Yacouba Maiga (65).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.