Futebol Nacional
Taça de Portugal
Clássico à vista nas meias-finais da Taça de Portugal
Torreense e Fafe defrontam-se numa das meia-final da Taça de Portugal. O FC Porto ainda não conhece o adversário da próxima fase da competição e aguarda pelo resultado de Sporting-AFS.
O sorteio, que se realizou esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, ditou a chave para os próximos jogos da Taça de Portugal. As meias-finais serão jogadas a duas mãos, de 3 a 5 de março e 21 a 23 de abril. A final da Taça de Portugal é a 24 de maio.
Conheça o alinhamento completo das meias-finais da Taça de Portugal:
AD Fafe – Torreense
Sporting ou Aves SAD - FC Porto
O Torreense, 8.º na II Liga, está pela segunda vez nas meias-finais da prova rainha, depois da vitória frente ao União de Leiria, 70 anos depois de ter chegado à final, onde saiu derrotado frente ao FC Porto.
O AD Fafe é também o único representante da Liga 3 nesta fase da Taça de Portugal, para a qual se apurou pela terceira vez, e mantém o título de ‘Tomba Gigantes’, depois de afastar o SC Braga nos quartos de final.
O FC Porto, com 20 troféus conquistados em 34 finais disputadas na Taça de Portugal, venceu o clássico contra o Benfica e assegurou a terceira vaga nas meias-finais, onde pode encontrar o rival Sporting, caso os leões vençam frente ao Aves SAD, em fevereiro.
