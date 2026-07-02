Clássico entre FC Porto e Benfica abre os confrontos entre grandes na I Liga
O primeiro clássico da I Liga portuguesa de futebol 2026/27 será o FC Porto-Benfica, na sétima jornada, seguindo-se um FC Porto-Sporting, na 12.ª, e um Benfica-Sporting, já na 16.ª.
Os embates foram hoje sorteados na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Porto, na cerimónia de arranque da nova época.
O duelo entre `dragões`, atuais campeões nacionais, e `águias`, que ficaram em terceiro na passada edição, está agendado para o fim de semana de 20 de setembro, no Estádio do Dragão, no Porto, marcando o arranque dos confrontos entre as equipas principais candidatas ao título nacional.
Apenas cinco rondas depois, o FC Porto volta a receber um jogo `grande` no seu reduto, desta feita frente ao vice-campeão Sporting, na mesma jornada em que o Benfica recebe o Famalicão, em 29 de novembro.
O primeiro dérbi lisboeta acontece na 16.ª ronda, no fim de semana de 27 de dezembro, no Estádio da Luz, e encerra os duelos entre `grandes` na primeira volta do campeonato.
Na segunda volta, refletida da primeira, o Benfica recebe o FC Porto à 24.ª jornada, no fim de semana de 28 de fevereiro de 2027.
À 29.ª ronda, é a vez do Sporting jogar no Estádio José Alvalade diante dos `azuis e brancos`, em 11 de abril.
Para o fim de semana de 09 de maio está agendado o dérbi final entre os emblemas de Lisboa, na 33.ª e penúltima jornada, em casa do conjunto verde e branco.
Calendário da edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol:
- 1.ª jornada, 09 ago 2026 (18.ª, 17 jan 2027):
Estrela Amadora - Sporting
Estoril Praia - Famalicão
Gil Vicente - Rio Ave
Marítimo - Casa Pia
Moreirense - Sporting de Braga
FC Porto - Alverca
Santa Clara - Nacional
Benfica - Académico de Viseu
Vitória de Guimarães - Arouca
- 2.ª jornada, 16 ago (19.ª, 24 jan):
Académico de Viseu - Santa Clara
Alverca - Estrela Amadora
Arouca - Moreirense
Sporting de Braga - Gil Vicente
Casa Pia - Benfica
Famalicão - Marítimo
Nacional - Estoril Praia
Rio Ave - FC Porto
Sporting - Vitória de Guimarães
- 3.ª jornada, 23 ago (20.ª, 31 jan):
Estrela Amadora - Sporting de Braga
Estoril Praia - Rio Ave
Gil Vicente - Casa Pia
Marítimo - Académico de Viseu
Moreirense - Benfica
FC Porto - Arouca
Santa Clara - Famalicão
Sporting - Alverca
Vitória de Guimarães - Nacional
- 4.ª jornada, 30 ago (21.ª, 07 fev):
Académico de Viseu - FC Porto
Alverca - Santa Clara
Arouca - Marítimo
Sporting de Braga - Vitória de Guimarães
Casa Pia - Moreirense
Famalicão - Gil Vicente
Nacional - Estrela Amadora
Rio Ave - Sporting
Benfica - Estoril Praia
- 5.ª jornada, 06 set (22.ª, 14 fev):
Alverca - Sporting de Braga
Estrela Amadora - Famalicão
Estoril Praia - Arouca
Gil Vicente - Académico de Viseu
Marítimo - Benfica
FC Porto - Moreirense
Santa Clara - Rio Ave
Sporting - Nacional
Vitória de Guimarães - Casa Pia
- 6.ª jornada, 13 set (23.ª, 21 jan):
Académico de Viseu - Vitória de Guimarães
Arouca - Santa Clara
Sporting de Braga - Estoril Praia
Casa Pia - FC Porto
Famalicão - Sporting
Moreirense - Marítimo
Nacional - Alverca
Rio Ave - Estrela Amadora
Benfica - Gil Vicente
- 7.ª jornada, 20 set (24.ª, 28 fev):
Alverca - Rio Ave
Estrela Amadora - Académico de Viseu
Estoril Praia - Casa Pia
Gil Vicente - Marítimo
Nacional - Famalicão
FC Porto - Benfica
Santa Clara - Sporting de Braga
Sporting - Arouca
Vitória de Guimarães - Moreirense
- 8.ª jornada, 11 out (25.ª, 07 mar):
Académico de Viseu - Estoril Praia
Arouca - Estrela Amadora
Sporting de Braga - Sporting
Casa Pia - Santa Clara
Famalicão - Alverca
Marítimo - FC Porto
Moreirense - Gil Vicente
Rio Ave - Nacional
Benfica - Vitória de Guimarães
- 9.ª jornada, 25 out (26.ª, 14 mar):
Alverca - Arouca
Estrela Amadora - Casa Pia
Estoril Praia - Moreirense
Gil Vicente - FC Porto
Nacional - Sporting de Braga
Rio Ave - Famalicão
Santa Clara - Benfica
Sporting - Académico de Viseu
Vitória de Guimarães - Marítimo
- 10.ª jornada, 01 nov (27.ª, 21 mar):
Académico de Viseu - Rio Ave
Arouca - Nacional
Sporting de Braga - Famalicão
Casa Pia - Sporting
Gil Vicente - Vitória de Guimarães
Marítimo - Santa Clara
Moreirense - Estrela Amadora
FC Porto - Estoril Praia
Benfica - Alverca
- 11.ª jornada, 08 nov (28.ª, 04 abr):
Alverca - Casa Pia
Estrela Amadora - Benfica
Estoril Praia - Marítimo
Famalicão - Arouca
Nacional - Académico de Viseu
Rio Ave - Sporting de Braga
Santa Clara - Gil Vicente
Sporting - Moreirense
Vitória de Guimarães - FC Porto
- 12.ª jornada, 29 nov (29.ª, 11 abr):
Académico de Viseu - Alverca
Arouca - Rio Ave
Casa Pia - Sporting de Braga
Gil Vicente - Estoril Praia
Marítimo - Nacional
Moreirense - Santa Clara
FC Porto - Sporting
Benfica - Famalicão
Vitória de Guimarães - Estrela Amadora
- 13.ª jornada, 06 dez (30.ª, 18 abr):
Alverca - Moreirense
Estrela Amadora - Gil Vicente
Sporting de Braga - Arouca
Estoril Praia - Vitória de Guimarães
Famalicão - Académico de Viseu
Nacional - Benfica
Rio Ave - Casa Pia
Santa Clara - FC Porto
Sporting - Marítimo
- 14.ª jornada, 13 dez (31.ª, 25 abr):
Académico de Viseu - Arouca
Casa Pia - Nacional
Estoril Praia - Santa Clara
Gil Vicente - Sporting
Marítimo - Rio Ave
Moreirense - Famalicão
FC Porto - Estrela Amadora
Benfica - Sporting de Braga
Vitória de Guimarães - Alverca
- 15.ª jornada, 20 dez (32.ª, 02 mai):
Alverca - Gil Vicente
Estrela Amadora - Marítimo
Arouca - Casa Pia
Sporting de Braga - Académico de Viseu
Famalicão - FC Porto
Nacional - Moreirense
Rio Ave - Benfica
Santa Clara - Vitória de Guimarães
Sporting - Estoril Praia
- 16.ª jornada, 27 dez (33.ª, 09 mai):
Casa Pia - Famalicão
Estoril Praia - Alverca
Gil Vicente - Arouca
Marítimo - Sporting de Braga
Moreirense - Académico de Viseu
FC Porto - Nacional
Santa Clara - Estrela Amadora
Benfica - Sporting
Vitória de Guimarães - Rio Ave
- 17.ª jornada, 10 jan 2027 (34.ª, 16 mai):
Académico de Viseu - Casa Pia
Alverca - Marítimo
Estrela Amadora - Estoril Praia
Arouca - Benfica
Sporting de Braga - FC Porto
Famalicão - Vitória de Guimarães
Nacional - Gil Vicente
Rio Ave - Moreirense
Sporting - Santa Clara