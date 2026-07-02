Clássico entre FC Porto e Benfica abre os confrontos entre grandes na I Liga

Clássico entre FC Porto e Benfica abre os confrontos entre grandes na I Liga

O primeiro clássico da I Liga portuguesa de futebol 2026/27 será o FC Porto-Benfica, na sétima jornada, seguindo-se um FC Porto-Sporting, na 12.ª, e um Benfica-Sporting, já na 16.ª.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Pedro Nunes - Reuters

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Os embates foram hoje sorteados na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Porto, na cerimónia de arranque da nova época.

O duelo entre `dragões`, atuais campeões nacionais, e `águias`, que ficaram em terceiro na passada edição, está agendado para o fim de semana de 20 de setembro, no Estádio do Dragão, no Porto, marcando o arranque dos confrontos entre as equipas principais candidatas ao título nacional.

Apenas cinco rondas depois, o FC Porto volta a receber um jogo `grande` no seu reduto, desta feita frente ao vice-campeão Sporting, na mesma jornada em que o Benfica recebe o Famalicão, em 29 de novembro.

O primeiro dérbi lisboeta acontece na 16.ª ronda, no fim de semana de 27 de dezembro, no Estádio da Luz, e encerra os duelos entre `grandes` na primeira volta do campeonato.

Na segunda volta, refletida da primeira, o Benfica recebe o FC Porto à 24.ª jornada, no fim de semana de 28 de fevereiro de 2027.

À 29.ª ronda, é a vez do Sporting jogar no Estádio José Alvalade diante dos `azuis e brancos`, em 11 de abril.

Para o fim de semana de 09 de maio está agendado o dérbi final entre os emblemas de Lisboa, na 33.ª e penúltima jornada, em casa do conjunto verde e branco.

Calendário da edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol:

- 1.ª jornada, 09 ago 2026 (18.ª, 17 jan 2027):

Estrela Amadora - Sporting

Estoril Praia - Famalicão

Gil Vicente - Rio Ave

Marítimo - Casa Pia

Moreirense - Sporting de Braga

FC Porto - Alverca

Santa Clara - Nacional

Benfica - Académico de Viseu

Vitória de Guimarães - Arouca

- 2.ª jornada, 16 ago (19.ª, 24 jan):

Académico de Viseu - Santa Clara

Alverca - Estrela Amadora

Arouca - Moreirense

Sporting de Braga - Gil Vicente

Casa Pia - Benfica

Famalicão - Marítimo

Nacional - Estoril Praia

Rio Ave - FC Porto

Sporting - Vitória de Guimarães

- 3.ª jornada, 23 ago (20.ª, 31 jan):

Estrela Amadora - Sporting de Braga

Estoril Praia - Rio Ave

Gil Vicente - Casa Pia

Marítimo - Académico de Viseu

Moreirense - Benfica

FC Porto - Arouca

Santa Clara - Famalicão

Sporting - Alverca

Vitória de Guimarães - Nacional

- 4.ª jornada, 30 ago (21.ª, 07 fev):

Académico de Viseu - FC Porto

Alverca - Santa Clara

Arouca - Marítimo

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães

Casa Pia - Moreirense

Famalicão - Gil Vicente

Nacional - Estrela Amadora

Rio Ave - Sporting

Benfica - Estoril Praia

- 5.ª jornada, 06 set (22.ª, 14 fev):

Alverca - Sporting de Braga

Estrela Amadora - Famalicão

Estoril Praia - Arouca

Gil Vicente - Académico de Viseu

Marítimo - Benfica

FC Porto - Moreirense

Santa Clara - Rio Ave

Sporting - Nacional

Vitória de Guimarães - Casa Pia

- 6.ª jornada, 13 set (23.ª, 21 jan):

Académico de Viseu - Vitória de Guimarães

Arouca - Santa Clara

Sporting de Braga - Estoril Praia

Casa Pia - FC Porto

Famalicão - Sporting

Moreirense - Marítimo

Nacional - Alverca

Rio Ave - Estrela Amadora

Benfica - Gil Vicente

- 7.ª jornada, 20 set (24.ª, 28 fev):

Alverca - Rio Ave

Estrela Amadora - Académico de Viseu

Estoril Praia - Casa Pia

Gil Vicente - Marítimo

Nacional - Famalicão

FC Porto - Benfica

Santa Clara - Sporting de Braga

Sporting - Arouca

Vitória de Guimarães - Moreirense

- 8.ª jornada, 11 out (25.ª, 07 mar):

Académico de Viseu - Estoril Praia

Arouca - Estrela Amadora

Sporting de Braga - Sporting

Casa Pia - Santa Clara

Famalicão - Alverca

Marítimo - FC Porto

Moreirense - Gil Vicente

Rio Ave - Nacional

Benfica - Vitória de Guimarães

- 9.ª jornada, 25 out (26.ª, 14 mar):

Alverca - Arouca

Estrela Amadora - Casa Pia

Estoril Praia - Moreirense

Gil Vicente - FC Porto

Nacional - Sporting de Braga

Rio Ave - Famalicão

Santa Clara - Benfica

Sporting - Académico de Viseu

Vitória de Guimarães - Marítimo

- 10.ª jornada, 01 nov (27.ª, 21 mar):

Académico de Viseu - Rio Ave

Arouca - Nacional

Sporting de Braga - Famalicão

Casa Pia - Sporting

Gil Vicente - Vitória de Guimarães

Marítimo - Santa Clara

Moreirense - Estrela Amadora

FC Porto - Estoril Praia

Benfica - Alverca

- 11.ª jornada, 08 nov (28.ª, 04 abr):

Alverca - Casa Pia

Estrela Amadora - Benfica

Estoril Praia - Marítimo

Famalicão - Arouca

Nacional - Académico de Viseu

Rio Ave - Sporting de Braga

Santa Clara - Gil Vicente

Sporting - Moreirense

Vitória de Guimarães - FC Porto

- 12.ª jornada, 29 nov (29.ª, 11 abr):

Académico de Viseu - Alverca

Arouca - Rio Ave

Casa Pia - Sporting de Braga

Gil Vicente - Estoril Praia

Marítimo - Nacional

Moreirense - Santa Clara

FC Porto - Sporting

Benfica - Famalicão

Vitória de Guimarães - Estrela Amadora

- 13.ª jornada, 06 dez (30.ª, 18 abr):

Alverca - Moreirense

Estrela Amadora - Gil Vicente

Sporting de Braga - Arouca

Estoril Praia - Vitória de Guimarães

Famalicão - Académico de Viseu

Nacional - Benfica

Rio Ave - Casa Pia

Santa Clara - FC Porto

Sporting - Marítimo

- 14.ª jornada, 13 dez (31.ª, 25 abr):

Académico de Viseu - Arouca

Casa Pia - Nacional

Estoril Praia - Santa Clara

Gil Vicente - Sporting

Marítimo - Rio Ave

Moreirense - Famalicão

FC Porto - Estrela Amadora

Benfica - Sporting de Braga

Vitória de Guimarães - Alverca

- 15.ª jornada, 20 dez (32.ª, 02 mai):

Alverca - Gil Vicente

Estrela Amadora - Marítimo

Arouca - Casa Pia

Sporting de Braga - Académico de Viseu

Famalicão - FC Porto

Nacional - Moreirense

Rio Ave - Benfica

Santa Clara - Vitória de Guimarães

Sporting - Estoril Praia

- 16.ª jornada, 27 dez (33.ª, 09 mai):
Casa Pia - Famalicão

Estoril Praia - Alverca

Gil Vicente - Arouca

Marítimo - Sporting de Braga

Moreirense - Académico de Viseu

FC Porto - Nacional

Santa Clara - Estrela Amadora

Benfica - Sporting

Vitória de Guimarães - Rio Ave

- 17.ª jornada, 10 jan 2027 (34.ª, 16 mai):

Académico de Viseu - Casa Pia

Alverca - Marítimo

Estrela Amadora - Estoril Praia

Arouca - Benfica

Sporting de Braga - FC Porto

Famalicão - Vitória de Guimarães

Nacional - Gil Vicente

Rio Ave - Moreirense

Sporting - Santa Clara

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