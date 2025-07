Clássico entre Sporting e FC Porto abre duelos entre os `grandes` na I Liga

Os embates foram hoje sorteados na sede da Liga Portuguesa de Futebol, no Porto, na cerimónia de arranque da nova temporada.

O duelo entre Sporting, atual campeão nacional, e FC Porto, terceiro classificado da última época, está agendado para o fim de semana de 31 de agosto, no Estádio José Alvalade, e marca o arranque dos confrontos entre os três principais candidatos ao título nacional.

Na oitava jornada, em 19 de outubro, o FC Porto recebe o Benfica, segundo classificado de 2024/25, no Estádio do Dragão, numa ronda que inclui ainda outro duelo de alta intensidade, com o Sporting a medir forças com o Sporting Braga.

O primeiro dérbi lisboeta da temporada entre Benfica e Sporting está marcado para o fim de semana de 07 de dezembro, na 13.ª jornada, no Estádio da Luz, encerrando os confrontos diretos entre os três grandes na primeira volta do campeonato.

Na segunda metade da temporada, que é espelho da primeira fase do campeonato, o FC Porto recebe o Sporting, à 21.ª jornada, no fim de semana de 08 de fevereiro.

Os dragões voltam a ter jogo grande quatro rondas depois, na 25.ª, no fim de semana de 08 de março, deslocando-se ao Estádio da Luz.

O dérbi final entre os emblemas de Lisboa vai acontecer na jornada 30, inicialmente agendada para 10 de maio com o Sporting a receber o Benfica.

