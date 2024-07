Clau Mendes chega ao Casa Pia oriundo do Cornellá

Clau Mendes, de 23 anos, apontou sete golos em 29 partidas na única época ao serviço do Cornellá, numa carreira passada exclusivamente em Espanha e que conta também com passagens por Logroñés, Rayo Majadahonda, Las Palmas e Orientación Marítima.



Este é o terceiro reforço da formação lisboeta, após as contratações do médio Miguel Sousa, recrutado ao Mafra, e do extremo Henrique Pereira, emprestado pelo Benfica.



Em relação a saídas do plantel, o Casa Pia transferiu o centrocampista norueguês Kevin Krygard para o Lillestrom, do seu país natal, e despediu-se do guarda-redes Lucas Paes, dos defesas João Nunes e Fernando Varela e do médio Ângelo Neto, que terminaram o contrato, e ainda do centrocampista Samuel Justo e dos avançados Yuki Soma e André Lacximicant, que concluíram os respetivos períodos de empréstimo à turma de Lisboa.



O Casa Pia concluiu a derradeira temporada na nona posição da I Liga, com 38 pontos, e prepara-se para disputar o principal escalão do futebol português pelo terceiro ano seguido, em que será orientado pelo treinador João Pereira, que conduziu o Alverca à II Liga.