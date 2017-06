Confirmado: Benfica vende Ederson ao Manchester City por 40 milhões

01 Jun, 2017, 10:07 / atualizado em 01 Jun, 2017, 10:56 | Futebol Nacional

Em comunicado publicado na CMVM, o Benfica informa que "chegou a acordo com a Manchester City Football Club Limited para a transferência a título definitivo dos direitos do atleta Ederson Santana de Moraes pelo montante de € 40.000.000 (quarenta milhões de euros), existindo o compromisso de entregar 50% da mais-valia obtida nesta transferência a terceiros", o Rio Ave e a Gestifute, a empresa de Jorge Mendes.



A transferência de Ederson agora confirmada é a segunda mais cara de um guarda-redes na história do futebol.



No topo desta lista continua a estar a passagem de Buffon do Parma para a Juventus, em 2001, por um valor a rondar os 50 milhões de euros.