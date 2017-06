Pizzi diz que Ederson "vai chegar longe no futebol"

Lusa 01 Jun, 2017, 10:56 | Benfica

"Todos sabem bem da qualidade do Ederson. Quero desejar-lhe toda a felicidade do mundo. Com o talento que tem, vai chegar longe no futebol. Foi um prazer trabalhar com ele", disse Pizzi em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a minutos de se juntar à seleção nacional.



Pizzi falava antes de o Benfica ter confirmado a transferência de Ederson, de 23 anos, para o Manchester City, por 40 milhões de euros.



Pizzi falou também do seu futuro e confirmou que vai continuar no emblema da Luz na próxima época.



"Estou feliz no Benfica e não penso sequer numa transferência. Renovei contrato até 2022. Isso nem me passa pela cabeça. O meu futuro é no Benfica", concluiu.