Conheça alguns dos episódios de racismo e discriminação no futebol sénior na última década

- 17 de fevereiro de 2026: O avançado brasileiro Vinícius Júnior alega ter sido chamado de “macaco” pelo argentino Gianluca Prestianni, logo após ter marcado o golo da vitória dos espanhóis do Real Madrid na visita ao Benfica (1-0), para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo esteve parado e retomou ao fim de quase 10 minutos, com o dianteiro ‘encarnado’ a negar as acusações.





- 15 de setembro de 2024: O Paris Saint-Germain condena os abusos raciais recebidos pelo defesa esquerdo internacional português Nuno Mendes nas redes sociais depois da vitória caseira sobre o Brest (3-1), na quarta jornada da Liga francesa.





- 05 de janeiro de 2023: A Lazio é obrigada a encerrar parte do seu estádio, na sequência de cânticos racistas dos seus adeptos contra os jogadores Samuel Umtiti e Lameck Banda na derrota fora com o Lecce (2-1), na 16.ª jornada da Liga italiana.





2020:









Alvo de vários casos polémicos desde que chegou no verão de 2018 aos ‘merengues’ e que já resultaram em condenações de adeptos de clubes rivais, o avançado brasileiro indignou o público presente no Estádio da Luz, em Lisboa, na comemoração do único golo do jogo, aos 50 minutos.Vinícius recebeu cartão amarelo pelos festejos e teve uma altercação com Prestianni, que foi acusado pelo adversário de ter proferido alegados insultos racistas, versão desmentida pelo extremo argentino do Benfica.O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro e acionou o protocolo antirracismo, retomando a ação quase 10 minutos depois, com Vinícius a ficar em campo até ao fim e a ver alguns dos seus colegas de equipa a confirmar, em declarações posteriores ao apito final, a alegada ofensa de Prestianni.O Benfica reiterou total confiança na versão do argentino, sobre o qual considerou haver uma “campanha de difamação”, e garantiu “total espírito de colaboração” com a UEFA, que nomeou um inspetor de ética e disciplina para investigar o caso, prevendo-se a audição dos dois jogadores nos próximos dias.Vinícius, de 25 anos, e Prestianni, de 20, integram uma extensa lista de futebolistas que estiveram envolvidos em episódios racistas e discriminatórios, cenário intensificado na última década em vários países.Um adepto do Espanyol é condenado a um ano de prisão por gritos e gestos racistas a Iñaki Williams, do Athletic Bilbao, em janeiro de 2020, num encontro da 21.ª jornada ds Liga espanhola (1-1), sendo ainda multado em 1.086 euros e proibido de aceder a recintos desportivos por dois anos. O clube catalão já tinha banido 12 adeptos identificados por insultos e sons de macaco aquando da saída de campo do avançado hispano-ganês.Quatro membros de um grupo ultra do Atlético de Madrid são condenados por terem pendurado um boneco insuflável com a camisola de Vinícius Júnior no exterior do centro de treinos do Real Madrid, em janeiro de 2023, na véspera da derrota dos ‘colchoneros’ na visita aos ‘merengues’ (3-1, após prolongamento), nos quartos de final da Taça do Rei. As penas de prisão entre 14 e 22 meses foram suspensas por um período probatório, dando lugar à proibição de se aproximarem de Vinícius, do centro de treinos do Real e de estádios de futebol em dias de jogos, bem como a multas e ao acesso vedado a redes sociais.Cinco pessoas são condenadas a um ano de prisão por insultarem Vinícius Júnior na derrota caseira do Valladolid perante o Real Madrid (2-0), em dezembro de 2022, para a 15.ª jornada da Liga espanhola. Essa pena está suspensa, desde que não cometam crimes nem entrem em estádios em Espanha nos próximos três anos, sendo acompanhada por multas entre 1.080 a 1.620 euros.O Nacional é absolvido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de alegadas práticas raciais na receção ao Estoril Praia (2-2), em fevereiro, na 22.ª jornada da I Liga. O caso foi denunciado pelo treinador dos ‘canarinhos’, o escocês Ian Cathro, sem revelar as identidades dos jogadores envolvidos.O treinador português José Mourinho, então do Fenerbahçe, é acusado pelo Galatasaray de proferir comentários racistas, ao dizer que os jogadores suplentes da equipa adversária “saltavam como macacos” enquanto protestavam na direção do árbitro da partida da 25.ª jornada da Liga turca (0-0). O técnico enfrentou uma queixa-crime, da qual seria ilibado em abril pelo Ministério Público de Istambul, e foi suspenso por quatro encontros, reduzidos para metade após recurso.O médio uruguaio Rodrigo Bentancur é suspenso por sete jogos e multado em quase 120.000 euros pela federação inglesa por ter dito num programa televisivo que todos os sul-coreanos eram iguais, quando falava sobre Heung-min Son, seu colega de equipa nos ingleses do Tottenham, situação da qual se desculpou.Um adepto do Maiorca é condenado a um ano de prisão e três de proibição de acesso a estádios por proferir comentários racistas contra Vinícius Júnior e Samu Chukwueze nas receções vitoriosas ao Real Madrid (1-0) e ao Villarreal (4-2), em fevereiro de 2023, da 20.ª e 22.ª jornadas da Liga espanhola, respetivamente.As federações de Sérvia, Croácia, Roménia, Eslovénia, Áustria, Hungria e Albânia são sancionadas por cânticos racistas na fase final do Euro2024, com o Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) da UEFA a aplicar multas de 20.000 a 50.000 euros ou a proibir a venda de ingressos para futuros jogos fora de casa.Uma pessoa é condenada a oito meses de prisão por insultos racistas a Vinícius Júnior e Antonio Rüdiger, colega de equipa do avançado brasileiro no Real Madrid, na secção de comentários do jornal desportivo espanhol Marca, além de proibir a sua participação nesse fórum durante 20 meses.A federação francesa submete uma queixa à FIFA sobre um cântico discriminatório entoado por jogadores da seleção argentina nos festejos da conquista da Copa América de 2024 frente à Colômbia (1-0, após prolongamento), nos Estados Unidos. O médio Enzo Fernández publicou um vídeo nas redes sociais e foi criticado pelo francês Wesley Fofana, seu companheiro de equipa no Chelsea, enfrentando um processo disciplinar do clube inglês, apesar do pedido de desculpaTrês adeptos do Valência são condenados a oito meses de prisão e dois anos de interdição de acesso a estádios por insultos a Vinícius Júnior na vitória caseira sobre o Real Madrid (1-0), em maio de 2023, na 35.ª jornada da Liga espanhola. O avançado brasileiro confrontou as bancadas perante os insultos raciais e viria a expulso em tempo de compensação, por agressão a um adversário. O Valência foi multado em 45.000 euros e teve de encerrar um setor do Estádio Mestalla por dois jogos, após recorrer de uma sanção inicial de cinco partidas.O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revoga o castigo de dois jogos à porta fechada e 33.470 euros de multa ao Farense por racismo no empate caseiro diante do Académico de Viseu (2-2), em agosto de 2022, na terceira jornada da II Liga portuguesa de futebol. Apesar de ter ficado provado que os jogadores André Clóvis, Kauã Oliveira e Famana Quizera, todos dos viseenses, foram alvo de insultos racistas, o TAD sustentou que não ficou provado que alguém do clube algarvio os tenha ouvido ou percecionado e, assim, tido oportunidade de reagir em tempo útil.Os jogadores do AC Milan deixam o campo durante a vitória na visita à Udinese (3-2), na 21.ª jornada da Liga italiana, em solidariedade com Mike Maignan, alvo de abusos dos adeptos da equipa adversária. A partida seria reatada no mesmo dia, com o guarda-redes francês a regressar dos balneários e a jogar até ao fim. A Udinese foi punida com uma partida à porta fechada e baniu cinco adeptos para sempre do seu estádio. Após o incidente, o presidente da FIFA, o ítalo-suíço Gianni Infantino, condenou esse episódio, bem como outro a envolver Kasey Palmer, dos ingleses do Coventry, e defendeu a “derrota automática” para os clubes dos adeptos autores de ofensas.O avançado Youssef Chermiti denuncia ter sido chamado de “macaco” por um adversário na derrota da seleção portuguesa de sub-20 em Itália (2-1), para a Liga de Elite da UEFA.171 adeptos da Juventus são multados e proibidos de aceder a recintos desportivos, por um período não especificado, após cânticos contra Romelu Lukaku na receção ao Inter Milão para a Taça de Itália (1-1), na qual o avançado belga marcou de penálti em tempo de compensação e foi expulso depois de fazer a continência e de colocar o indicador nos lábios, em sinal de silenciamento aos adeptos por detrás da baliza anfitriã. O clube de Turim recorreu da interdição parcial do seu estádio por um jogo e recebeu provimento do tribunal.Os jogadores franceses Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani e Aurélien Tchouameni enfrentam abusos raciais por via digital e nas comemorações da Argentina, depois da derrota gaulesa na final do Mundial2022 (4-2 no desempate por penáltis, após 3-3 no fim do prolongamento), no Qatar.O Boavista é absolvido pelo CD da FPF de um alegado caso de racismo de adeptos ‘axadrezados’ contra o jogador brasileiro Allano, do Santa Clara, na vitória caseira sobre os açorianos em agosto (2-1), na segunda jornada da I Liga portuguesa.O avançado Richarlison viu uma banana ser arremessada na sua direção por adeptos, ao comemorar o segundo golo da vitória do Brasil num jogo particular diante da Tunísia (5-1), em Paris.O treinador inglês Alan Pardew deixa o comando do CSKA Sofia, na sequência de atos racistas a jogadores do clube por parte de um grupo de adeptos organizados. Um mês antes, quatro atletas negros da equipa tinham sido alvejados com bananas e garrafas na derrota perante o Levski Sofia na final da Taça da Bulgária (1-0) e recusaram-se a defrontar o Botev Plovdiv para o campeonato.A federação da Hungria é ordenada a disputar duas partidas em casa à porta fechada, uma das quais suspensa de forma probatória, e a pagar quase 20.000 euros à FIFA, devido a injúrias dos adeptos na derrota caseira com a Inglaterra (4-0), na qualificação para o Mundial2022, que visaram os jogadores Raheem Sterling e Jude Bellingham.Um adepto é condenado a 10 semanas de prisão por filmar e transmitir um discurso racista dirigido aos jogadores Jadon Sancho, Marcus Rashford e Bukayo Saka, que falharam penáltis na derrota de Inglaterra frente à Itália na final do Euro2020(3-2 no desempate por penáltis, após 1-1 no fim do prolongamento), em Londres.Os jogadores do Valência deixam o campo durante a derrota na visita ao Cádiz (2-1), na 29.ª jornada da Liga espanhola, em solidariedade com Mouctar Diakhaby, alvo de alegados ataques verbais depois de um desentendimento com Juan Cala. A partida seria reatada no mesmo dia, mas já sem o defesa central franco-guineense, que não regressou dos balneários e foi substituído. O caso foi arquivado por não ter sido comprovada a veracidade dos factos.A polícia escocesa detém e acusa um jovem de 17 anos por uma publicação digital de teor racista contra Alfredo Morelos, do Rangers, após o avançado colombiano ter marcado o golo do Rangers frente ao Celtic (1-1), na 32.ª jornada do campeonato. Em fevereiro de 2020, um rapaz de 12 anos também foi acusado de insultos raciais ao mesmo jogador, que já tinha sido visado por adeptos de Celtic e Hearts no ano anterior.O defesa central Ondrej Kudela é suspenso por 10 jogos pela UEFA, após injúrias a Glen Kamara, na vitória dos checos do Slavia Praga na visita aos escoceses do Rangers (2-0), em março, para os oitavos de final da Liga Europa. O médio finlandês também foi punido, mas com apenas três partidas, por agressão a um adversário.O jogo entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, da fase de grupos da Liga dos Campeões, é suspenso aos 14 minutos, na sequência de um alegado comentário racista do quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, para o camaronês Pierre Webó, treinador-adjunto do clube turco. Os jogadores das duas equipas saíram do campo em protesto e a partida foi reatada no dia seguinte com uma nova equipa de arbitragem. Coltescu seria suspenso pela UEFA até ao final da temporada, devido a comportamento impróprio.O Qarabag é multado em 100.000 euros pela UEFA, após um discurso de ódio do responsável pela comunicação do clube, que seria banido para sempre de todas as atividades ligadas ao futebol por conduta racista e outros atos discriminatórios contra arménios, opositores no conflito que esse país mantém com o Azerbaijão em Nagorno-Karabakh.Neymar é acusado de ofender o lateral direito japonês Hiroki Sakai, na derrota do Paris Saint-Germain com o Marselha (1-0), então treinado pelo português André Villas-Boas, na terceira jornada da Liga francesa, num jogo em que o defesa central espanhol Álvaro González, dos marselheses, terá, por sua vez, chamado de “macaco” ao avançado brasileiro dos parisienses, que foi expulso em tempo de compensação. Nenhuma sanção sobre conduta discriminatória foi decretada pela Liga francesa.O avançado maliano Moussa Marega é alvo de insultos e cânticos discriminatórios na vitória do FC Porto no terreno do Vitória de Guimarães (2-1), na 21.ª jornada da I Liga, e pede para ser substituído aos 71 minutos. O CD da FPF castigou o clube minhoto com três jogos à porta fechada e uma multa de 53.550 euros em maio de 2021, mas os ‘conquistadores’ recorreram para o TAD, que lhe deram razão em novembro desse ano. O CD da FPF contestou a decisão do TAD junto do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), tendo visto o seu apelo indeferido em maio de 2022.O presidente do Brescia, Massimo Cellino, diz que Mario Balotelli “trabalha para ficar mais branco, mas tem muitas dificuldades”, ao ser questionado sobre a ausência do avançado da última partida do clube italiano, por alegada falta de empenho.Taison recebe um jogo de castigo pela expulsão na vitória do Shakhtar Donetsk, então treinado pelo português Luís Castro, na receção ao Dinamo Kiev (1-0), na 14.ª jornada da Liga ucraniana. O avançado brasileiro pontapeou a bola na direção dos adeptos visitantes, reagiu com gestos obscenos aos insultos racistas e abandonou o relvado em lágrimas. O Dinamo Kiev foi sancionado com um embate à porta fechada e quase 19.000 euros de multa.Bernardo Silva é suspenso por um encontro, ao ser considerado culpado de conduta imprópria e ofensiva numa publicação nas redes sociais sobre Benjamin Mendy, colega de equipa no Manchester City, que seria apagada pouco tempo depois. O médio internacional português foi ainda multado em quase 60.000 euros e obrigado a fazer trabalho comunitário, após publicar uma imagem em criança do defesa francês, acompanhado da ilustração do boneco característico dos chocolates Conguitos, com a pergunta “adivinhem quem é?”.Mario Balotelli ameaça abandonar o relvado na derrota fora do Brescia com o Verona (2-1), para a 11.ª jornada da Liga italiana, depois de ter sido injuriado e chutado a bola na direção dos adeptos locais. O líder dos ultra do Verona admitiu ter proferido comentários raciais ao avançado e foi proibido pelo clube de frequentar jogos até 2030.A federação da Bulgária é punida com dois encontros à porta fechada, um dos quais suspenso de forma probatória, e 75.000 euros pela UEFA, face a cânticos racistas e saudações nazis na goleada sofrida em casa frente à Inglaterra (6-0), em 14 de outubro, na qualificação para o Euro2020. Mais de uma dezena de adeptos búlgaros foram detidos pela polícia local.A federação da Sérvia é condenada a disputar um desafio à porta fechada e a pagar 33.250 euros, ficando ainda sujeita a um período de liberdade condicional de um ano pela UEFA, por manifestações racistas dos adeptos na derrota caseira com Portugal (4-2), em 07 de setembro, na qualificação para o Euro2020.A avançada norte-americana Shade Pratt revela ter sido vítima de racismo na goleada do Sporting de Braga no terreno do Cadima (7-0), dois dias antes, para a terceira jornada da Liga feminina, tendo o clube minhoto submetido uma participação disciplinar à FPF.As federações de Roménia, Hungria e Eslováquia são punidas com um jogo à porta fechada pela UEFA, devido a comportamentos dos adeptos na qualificação para o Euro2020, acrescidos de multas de 83.000, 67.125 e 20.000 euros, respetivamente.O jornalista Luciano Passirani, do canal TopCalcio24, é despedido depois de dizer que Romelu Lukaku, do Inter Milão e visado pelos adeptos do Cagliari na vitória forasteira dos ‘nerazzurri’ (2-1), em 01 de setembro, para a segunda jornada da Liga italiana, só seria travado em campo se lhe dessem “10 bananas para comer”. O clube da Sardenha seria absolvido dos sons de macaco dirigidos ao avançado belga antes da marcação do penálti que assegurou o triunfo milanês. Os próprios ultras do Inter defenderam os adeptos do Cagliari em carta aberta, considerando que o racismo não era um problema real em Itália e os cânticos funcionam como tática para desestabilizar adversários.A federação de Montenegro é obrigada a disputar uma partida em casa à porta fechada e a pagar 20.000 euros à UEFA, devido a imitações de sons de macaco dos adeptos na derrota caseira perante a Inglaterra (5-1), na qualificação para o Euro2020, que visaram os jogadores Danny Rose, Raheem Sterling e Callum Hudson-Odoi.As jogadoras do A-dos-Francos Maria Malta e Catarina Lopes são suspensas por 30 dias pelo CD da FPF, devido a insultos à brasileira Milena Bispo, do Boavista, que, em 13 de abril, ganhou a partida da 19.ª jornada da Liga feminina (3-2).Os croatas do Dinamo Zagreb são sancionados com dois jogos à porta fechada, um dos quais suspenso de forma probatória, e uma multa de 20.000 euros pela UEFA, por comportamento racista dos adeptos na receção vitoriosa ao Benfica (1-0), em 07 de março, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.Lazio e Shakhtar Donetsk têm setores dos respetivos estádios interditados pela UEFA, devido à conduta dos adeptos em jogos da Liga Europa. Em 20 de fevereiro, alguns apoiantes italianos fizeram saudações nazis na derrota na visita aos espanhóis do Sevilha (2-0). Uma semana antes, também para os 16 avos de final, os adeptos ucranianos exibiram uma tarja com mensagens de extrema direita no empate caseiro diante dos alemães do Eintracht Frankfurt (2-2).A justiça sueca condena ao pagamento de 997 euros um jovem que insultou nas redes sociais o médio Jimmy Durmaz, de origens turcas, cuja falta cometida em tempo de compensação resultou no livre que ditou a derrota dos nórdicos perante a Alemanha (2-1), na fase de grupos do Mundial2018.O Inter Milão é punido com dois jogos à porta fechada pela Liga italiana, na sequência dos cânticos proferidos a Kalidou Koulibaly, expulso na derrota fora do Nápoles (1-0), na 18.ª jornada do campeonato. O clube milanês teve ainda de interditar o setor reservado aos respetivos ultras numa terceira partida, enquanto o defesa central senegalês cumpriu dois encontros de suspensão, um dos quais por ter aplaudido com ironia uma decisão tomada pela equipa de arbitragem antes de ser expulso.Um adepto do Tottenham é impedido por um tribunal inglês de frequentar estádios durante quatro anos e recebe 700 euros em coimas e despesas judiciais, depois de ter atirado uma casca de banana ao gabonês Pierre-Emerick Aubameyang em 02 de dezembro, quando o avançado do Arsenal comemorava diante do setor reservado aos apoiantes dos ‘spurs’ um dos golos marcados na vitória dos ‘gunners’ (4-2), na 14.ª jornada da Liga inglesa.Os franceses do Lyon são castigados com dois jogos à porta fechada, um dos quais suspenso de forma probatória, e 100.000 euros de coima, após práticas racistas e outros incidentes na derrota caseira frente aos russos do CSKA Moscovo (3-2), em março, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.O defesa costa-marfinense Ghislain Konan, do Vitória de Guimarães, lamenta nas redes sociais ter recebido mensagens racistas depois da derrota na visita ao Boavista (1-0), para a 22.ª jornada da I Liga portuguesa.Um homem recebe 16 semanas de prisão e uma coima de 113 euros, quatro dias depois de agredir física e verbalmente com insultos racistas o avançado Raheem Sterling fora do centro de treinos do Manchester City, horas antes do triunfo dos ‘citizens’ sobre o Tottenham (4-1), na 18.ª jornada da Liga inglesa.O Sporting de Braga é punido com um desafio à porta fechada e 22.950 euros de multa pelo CD da FPF, face ao comportamento dos adeptos no triunfo fora sobre o Desportivo das Aves (2-0), em agosto, para a terceira jornada da I Liga portuguesa. O clube bracarense recorreu e foi ilibado por aquela instância em janeiro de 2018, altura em que o Paços de Ferreira conheceu igual desfecho sobre uma acusação referente ao embate em casa com o Estoril Praia (1-0), em outubro de 2017, na 10.ª ronda, que incidia em insultos aos jogadores ‘canarinhos’ Abner e Victor Andrade.Os sérvios do Partizan são sancionados com três encontros à porta fechada, um dos quais suspenso de forma probatória, e uma coima de 130.000 euros da UEFA, devido a atos dos adeptos diante dos montenegrinos do Buducnost e dos gregos do Olympiacos nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.O Rio Ave é multado em 536 euros pelo CD da FPF, após cânticos dos adeptos contra o médio internacional português Renato Sanches, na derrota caseira frente ao Benfica (1-0), em abril de 2016, para a 31.ª jornada da I Liga.O defesa direito internacional português Nélson Semedo recebe alegados insultos racistas de adeptos locais no triunfo fora do Benfica sobre o Vitória de Guimarães (2-0), na Taça da Liga, mantendo-se em campo e sendo atingido por cadeiras depois de gesticular para as bancadas.O Leixões é punido com dois jogos à porta fechada e multado em 16.421 euros pelo CD da FPF, devido às manifestações racistas e à conduta discriminatória de adeptos na visita ao Desportivo das Aves (0-1), em outubro de 2015, e nas receções ao Farense (1-1) e Oriental (3-3), em novembro e dezembro do mesmo ano, respetivamente, sempre na II Liga portuguesa. O clube matosinhense recorreu para o Conselho de Justiça (CJ) federativo, que manteve a sanção.