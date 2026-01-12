Futebol Nacional
Conselho de Disciplina instaura processo a Frederico Varandas após queixa do FC Porto
O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta segunda-feira a abertura de um processo disciplinar a Frederico Varandas.
A decisão surge na sequência de uma participação apresentada pela SAD do FC Porto, que acusa o líder leonino de declarações ofensivas e lesivas da honra das instituições.
O caso remonta a 23 de dezembro, logo após a vitória do Sporting CP frente ao Vitória de Guimarães (4-1). Na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, Frederico Varandas reagiu ao clima de contestação sobre a arbitragem, visando diretamente o passado dos rivais Porto e Benfica.
"Na vitória ou na derrota, temos a nossa postura, também cometemos falhas, há dias em que não estamos tão bem, mas nunca fugimos à postura que eu entendo que é gerir um clube desportivo. Sou obrigado a vir defender o bom nome do Sporting. Quem não se sente não é filho de boa gente. Direi as vezes necessárias que temos de recuar. Durante décadas, a arbitragem não era independente, tinha um dono, FC Porto e Benfica, com Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira e nós crescemos assim, onde o erro normal e humano, durante décadas, houve esse erro de forma completamente desproporcionada", disse o presidente do Sporting.
Varandas acusou ainda os adversários de tentarem implementar um regime de "terrorismo e ruído" para condicionar os árbitros, declarações que o FC Porto considerou intoleráveis e passíveis de punição severa.
Com o processo agora instaurado, o CD entra na fase de instrução, onde serão analisadas as provas e ouvidas as partes envolvidas.
Até ao momento, o Sporting CP não reagiu oficialmente a esta decisão, mantendo a postura de defesa da liberdade de expressão do seu presidente.