Conselho de Disciplina instaura processo a Frederico Varandas após queixa do FC Porto

A decisão surge na sequência de uma participação apresentada pela SAD do FC Porto, que acusa o líder leonino de declarações ofensivas e lesivas da honra das instituições.





O caso remonta a 23 de dezembro, logo após a vitória do Sporting CP frente ao Vitória de Guimarães (4-1). Na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, Frederico Varandas reagiu ao clima de contestação sobre a arbitragem, visando diretamente o passado dos rivais Porto e Benfica.

disse o presidente do Sporting.Varandas acusou ainda os adversários de tentarem implementar um regime depara condicionar os árbitros, declarações que o FC Porto considerou intoleráveis e passíveis de punição severa.Com o processo agora instaurado, o CD entra na fase de instrução, onde serão analisadas as provas e ouvidas as partes envolvidas.Até ao momento, o Sporting CP não reagiu oficialmente a esta decisão, mantendo a postura de defesa da liberdade de expressão do seu presidente.