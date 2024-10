Credores do V. Setúbal aprovam Plano de Recuperação

”, lê-se.No comunicado, assinado pelo presidente da direção Carlos Silva, os sadinos assumem que “têm sido anos desafiadores, marcados por uma luta constante contra adversidades que parecem insuperáveis”.”, afirmam.A votação da última assembleia de credores, que decorreu no passado dia 3 de outubro, tinha ficado pendente por faltarem as decisões dos dois maiores credores: Parvalorem – entidade responsável pela gestão de uma carteira de créditos, imóveis e outros ativos do BPN –, que detém mais de metade do capital em dívida (14 milhões de euros num total de 21 milhões), e do Instituto da Segurança Social, que votaram agora favoravelmente.Fundando há quase 114 anos, em 20 de novembro de 1910, o Vitória – sexto clube nacional com mais participações na Liga (72) – é atualmente um dos cinco líderes da II divisão distrital de Setúbal, com seis pontos em duas jornadas.