Custódio Castro quer um Alverca “forte coletivamente” para vencer o Nacional

“Vamos tentar continuar a crescer, sabendo que vamos jogar contra uma equipa que coloca nos jogos a sua dimensão física, e que tem um treinador [Tiago Margarido] que, a par do Vasco Matos, do Santa Clara, é o que tem mais tempo num clube, ou seja, a ideia de jogo está bem assimilada. Esperamos um jogo muito difícil, mas queremos um Alverca competitivo a querer conquistar os três pontos", adiantou em conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo.



O Alverca vem de dois jogos sem perder, após um empate diante do Rio Ave (1-1) e um triunfo no terreno do Casa Pia (2-0), mas Custódio Castro salienta que a equipa ainda tem que ganhar maior consistência.



“É natural que a equipa vá crescendo e que se sinta isso. Sabemos que o crescimento vai ter oscilações, mas a base de tudo é a equipa. A equipa está cada vez melhor. Seremos um Alverca mais capaz e cada vez mais forte. Sei que os adeptos vão avaliar o nosso desempenho em termos dos resultados, mas a consistência é muito mais do que isso”, expressou.



Apesar de ainda não poder contar com Chiquinho, Tomás Mendes, Stephane Diarra e Léo Chú, o panorama das lesões no plantel dos ribatejanos está agora mais desanuviado para o técnico, que assume que todos os jogadores são importantes.



"Fazemos sempre algumas alterações perante o rendimento dos jogadores, em relação ao adversário e, às vezes, também devido às lesões. Mais do que tudo, acreditamos muito nos jogadores e, quer sejam chamados de início ou durante os jogos, todos podem ser importantes", vincou.



O Alverca, nono classificado da I Liga, com 14 pontos, recebe no domingo, às 18:00, o Nacional, 13.º, com 12 pontos, no Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca, em encontro arbitrado por Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.