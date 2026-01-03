Custódio Castro quer vencer Famalicão e levar o Alverca aos 20 pontos na I Liga

O Alverca vai receber no domingo o Famalicão, uma das equipas com menos golos sofridos (13) da I Liga. Custódio Castro, técnico da formação ribatejana, espera dificuldades, mas aponta ao regresso do Alverca às vitórias, esperando atingir os 20 pontos no final da primeira volta.



“O Famalicão é uma das boas defesas do campeonato, por isso esperamos algumas dificuldades, mas temos como grande objetivo chegar aos 20 pontos”, afirmou em conferência de imprensa.



A atravessar uma fase menos positiva na I Liga, com três derrotas consecutivas, o treinador do Alverca mantém a crença na mentalidade competitiva da equipa.



“Olhamos para todos os momentos do jogo. Temos a missão de não sofrer golos, mas também de marcar. Vamos encontrar uma boa equipa, com uma boa defesa. O Benfica também não tinha sofrido golos antes de vir cá jogar. Marcámos um e podíamos ter feito mais do que um”, admitiu.



Custódio Castro também deixou elogios ao Famalicão, um clube que, segundo o técnico, pode servir de exemplo a outros emblemas.



“É um clube que tem crescido, estruturou-se bastante bem e acaba por ser um bom exemplo. Tem uma equipa jovem de muita qualidade e muito bem trabalhada. É um clube que tem investido, mas também tem tirado partido disso”, exprimiu.



O ponta de lança sérvio Marezi, melhor marcador dos ribatejanos na I Liga com seis golos, está em dúvida para a receção aos famalicenses.



Em relação às possíveis entradas de Leandro Santos, lateral direito do Benfica, e Zakaria Kassary, médio marroquino do Union Touarga, o técnico dos ribatejanos indicou que apenas se irá pronunciar sobre o mercado após o jogo frente ao Famalicão.



O Alverca, 12.º classificado, com 17 pontos, recebe o Famalicão, sétimo com 23 pontos, no Complexo Desportivo de Alverca, no domingo, 04 de janeiro, pelas 20:30, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Diogo Rosa, da associação de Beja.