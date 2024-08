Damaiense assegura pódio na Supertaça feminina

Numa partida realizada no Estádio Nacional, o emblema da Damaia protagonizou uma exibição mais segura e consistente que lhe permitiu superiorizar-se ao seu opositor e chegar a uma vantagem de dois golos, marcados por Tianna Harris e Lidiane da Silva, que o Racing Power apenas conseguiu reduzir no segundo tempo por Gerda Ingrid, sem contudo evitar a derrota.



O início da partida foi dividido entre as duas formações e sem registo de situações de perigo até que, perto da meia hora de jogo, o Damaiense chegou ao golo através da norte-americana Tianna Harris, num desvio no interior da área a um livre cobrado por Gabi Gonçalves, aos 28 minutos.



Até ao intervalo, o conjunto orientado por Thorlákur Arnáson quase aumentou a vantagem, por Tânia Mateus.



O Damaiense iniciou a segunda parte de forma fulminante e pouco após o reinício da partida, Lidiane da Silva conseguiu chegar à área contrária e conquistar uma grande penalidade que a própria brasileira converteu com sucesso.



A vantagem alcançada permitiu ao conjunto amadorense gerir o encontro nos minutos que se seguiram, perante um Racing Power que se revelava inoperante no seu momento ofensivo, até que, aos 71 minutos, conseguiu visar com sucesso a baliza adversári, com uma cabeçada de Gerda Ingrid, a corresponder a um cruzamento tirado por Mercy Idoko pela direita.



O golo apontado trouxe alguma esperança às comandadas de João Marques, que no último quarto de hora procuraram forçar o desempate por grandes penalidades, porém sem sucesso perante um Damaiense que soube preservar a vantagem de que dispunha.



O vencedor da prova será conhecido ainda hoje, com Benfica e Sporting a defrontarem-se na final, às 20:45, no Estádio do Restelo, em Lisboa.







Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.



Damaiense - Racing Power, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadoras:



1-0, Tianna Harris, 28 minutos.



2-0, Lidiane da Silva, 48 (grande penalidade).



2-1, Gerda Ingrid, 71.







Equipas:



- Damaiense: Melissa Dagenais (Carolina Jóia, 46), Madalena Contente (Ema Cruz, 75), Inês Matos (Anna Torslov, 61), Tianna Harris, Sydney Parker, Nicole Nunes, Daniela Santos, Joana Dantas, Gabi Gonçalves (Maria Hovmark, 46), Tânia Mateus e Lidiane da Silva.



(Suplentes: Carolina Jóia, Inês Moreira, Ema Cruz, Ana Torslov, Maria Hovmark, Marie Blommaert e Catarina Almeida).



Treinador: Thorlákur Arnáson.



- Racing Power: Mikaely Bihina (Ana Rita Oliveira, 46), Beatriz Rodrigues (Babi Azevedo, 41), Raquel Infante, Mirianée Zaragoza (Catarina Realista, 46), Tânia Rodrigues (Sara Garcia, 81), Gerda Ingrid, Ana Filipa Assucena, Vanessa Marques, Marta Ferreira, Mercy Idoko e Carolina Mendes (Inês Gonçalves, 61).



(Suplentes: Ana Rita Oliveira, Babi Azevedo, Sara Garcia, Catarina Realista e Inês Gonçalves).



Treinador: João Marques.







Árbitra: Raquel Correia (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Beatriz Rodrigues (29), Maria Hovmark (48) e Nicole Nunes (61).



Assistência: 161 espetadores.