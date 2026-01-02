Dani Alves na SAD do São João de Ver

“Inicia-se hoje uma nova página na história do Sporting Clube de São João de Ver. Uma página escrita com ambição, identidade e visão de futuro”, pode ler-se em comunicado do clube do município de Santa Maria da Feira (Aveiro).



O 10.º classificado da Série A do terceiro escalão do futebol português junta-se ao ex-FC Barcelona, um dos mais titulados futebolistas da história, com 43 troféus somados, para um “momento de viragem”, uma “mudança estrutural” e o objetivo de continuar “o crescimento sustentado”.



Depois de encerrar a carreira em 2023, nos mexicanos do Pumas, Dani Alves, hoje com 42 anos, foi detido, precisamente em 2023, e acusado de violação, tendo sido condenado no ano seguinte e absolvido, depois, em 2025.



Representou o Brasil em 126 jogos oficiais e, além do ‘Barça’, jogou também no Sevilha, no Paris Saint-Germain, no Bahia, na Juventus e no São Paulo.

