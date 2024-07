Daniel Penha emprestado pelo Atl. Mineiro ao Nacional

, do primeiro escalão australiano.Com passagens pela formação de Flamengo e Atlético Mineiro, clube detentor do seu passe e no qual se estreou a nível sénior em 2019, Daniel Penha destacou-se, sobretudo, fora do seu país natal, ao serviço do Newcastle Jets, da Austrália, e do Daegu, da Coreia do Sul.Daniel Penha é o terceiro reforço garantido pelo Nacional nesta "janela" de verão, depois de assegurada a contratação do defesa José Vítor, que assinou por três temporadas, e do avançado Gabriel Santos, que chega também por empréstimo até junho de 2025.De regresso ao primeiro escalão do futebol português, três anos depois da última presença, o Nacional começa oficialmente a II Liga de futebol no fim de semana de 10 e 11 de agosto, com uma visita ao também recém-promovido AVS.