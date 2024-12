Daniel Ramos acredita que "a vitória está muito perto" do AVS

“Preferíamos ter três vitórias a três empates, mas estes também nos permitiram pontuar, o que é positivo. Quanto mais fortes e intensos formos no dia-a-dia, e estamos a sê-lo, mais próximos estamos da vitória. Esperamos que seja o mais rápido possível”, disse Daniel Ramos.



O técnico do AVS falava na conferência de antevisão ao último jogo do AVS em 2024 sobre a derradeira oportunidade de vitória neste ano civil. Daniel Ramos falou de um Estrela “moralizado e mais tranquilo na tabela”, antecipando dificuldades no jogo de sábado.



“(O Estrela da Amadora) É uma equipa agressiva, com alma, que joga num ‘541’ a defender e em ‘523’ a atacar. É aguerrida, muito determinada, uma equipa que vai tentar andar com bloco compacto, sempre à espera do erro e a provocar o erro. Não será um jogo fácil, mas queremos lá chegar e ser felizes”, sublinhou.



Para sair vencedor do jogo no sábado, o técnico defendeu que o AVS terá de ser sólido a defender e melhorar os aspetos defensivos, processos em que, na sua opinião, a equipa tem somado pontos. “O AVS sofria muitos golos e tentámos reduzir esse aspeto. Defender bem também proporciona começar a atacar bem. A equipa está a ficar mais sólida em ambos os processos, e sentimos que está a faltar aquele bocadinho. Isso por vezes está nos detalhes, na persistência, no acreditar”, referiu.



Daniel Ramos valorizou as oportunidades que o AVS tem criado, atribuindo a situação atual, sem vitórias e apenas quatro golos nos últimos cinco jogos, a algo “momentâneo”.



O internacional mexicano Ochoa junta-se ao companheiro de baliza Lucas Moura entre os lesionados, numa lista extensiva a ao médio Kamaté.



Na tabela, as equipas estão separadas por dois pontos, com vantagem para o Estrela da Amadora, atualmente no 12.º posto, com 15 pontos, enquanto o AVS, no limite da permanência, é 15.º (com 13).



As duas formações encerram 2024 no estádio do Clube Desportivo das Aves, no sábado, a partir das 15:30, num jogo que terá arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.