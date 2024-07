Danilo Veiga troca a Croácia pelo E. Amadora

Danilo Veiga assinou contrato até 2027 com os "tricolores", seguindo-se à chegada do médio Daniel Carvalho (ex-Vitória de Setúbal), também oficializado na quarta-feira, e ao guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, da Sérvia), ao médio Paulo Moreira (ex-Varzim) e aos avançados Tiago Mamede (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, do Brasil).



Aos 21 anos, Danilo Veiga retorna a Portugal após 36 encontros e um golo no principal escalão da Croácia e ainda outras passagens por Gil Vicente e Felgueiras, além da formação em Paços de Ferreira, FC Porto, Padroense, Salgueiros e Estrela de Fânzeres.



A turma "tricolor" iniciou a pré-época na segunda-feira, com a realização dos habituais exames médicos, tendo um treino aberto aos adeptos aprazado para esta quinta-feira, seguido da primeira conferência de imprensa de Filipe Martins como treinador.



Os guarda-redes António Filipe e Dida e os defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Pedro Mendes e João Reis terminaram os respetivos contratos, com o central Kialonda Gaspar transferido para os italianos do Lecce, o extremo Luan Farias a ir para o Benfica B e o ponta de lança Ronaldo Tavares cedido aos sul-coreanos do FC Seoul, ao passo que o internacional luso Miguel Lopes renovou contrato por mais uma época.