Danny Gomes deixa cargo de diretor desportivo do Marítimo

"No início da época, o próprio presidente deu uma entrevista em que disse que eu não estaria a 100%, por razões pessoais. Quando entrei e aceitei este projeto, sempre disse que a minha filha era a minha prioridade, e agora chegou o momento em que não consigo mais", disse, em conferência de imprensa, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Danny confessou-se "grato por ter integrado" o projeto maritimista, salientando que o emblema insular "está bem servido" e "sabe o caminho que tem de percorrer", tendo referido que, quando necessário, vai continuar disponível para ajudar, nem que "seja na bancada".



Sobre o nome de Rui Duarte, que se fala como um possível sucessor de Silas, que deixou o comando técnico do emblema insular na quinta-feira, Danny considera que é alguém que já "demonstrou muita competência nas equipas em que passou", mas esclareceu que não vai interferir na escolha do novo timoneiro.



Internacional português por 38 ocasiões, Danny assumiu o cargo de diretor desportivo do Marítimo em novembro de 2023, desempenhando um papel ativo na gestão e planeamento da equipa principal de futebol.



Natural de Caracas, na Venezuela, o antigo médio, de 41 anos, fez grande parte da formação nos 'verde-rubros', clube no qual se estreou a nível sénior, na época 2001/02.



Ingressou no Sporting, em 2002, mas voltou ao Marítimo, nas temporadas de 2002/03 e 2003/04, na condição de emprestado, para depois rumar ao estrangeiro, onde representou Dínamo de Moscovo e Zenit de São Petersburgo, da Rússia, entre 2005 e 2018, e Slavia de Praga, em 2017/18.



Na última experiência da carreira, novamente ao serviço do Marítimo, na época 2018/19, participou em 16 jogos, contribuindo com uma assistência.



Decorridas oito jornadas na II Liga de futebol, o Marítimo ocupa a quinta posição, com os mesmos 12 pontos do Leixões, quarto.



Na próxima ronda, os madeirenses defrontam o Felgueiras, no dia 27 de outubro, com início marcado para as 14:00, no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos.