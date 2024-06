Defesa João Tomé deixa Benfica e assina com o Rio Ave até 2027

O lateral, de 21 anos, assinou um contrato definitivo com os vila-condenses válido por três temporadas, sendo o primeiro reforço da equipa da foz do Ave para a época 2024/25.



Internacional português entre os escalões sub-15 a sub-20, João Tomé fez toda a sua formação no Benfica, tendo já trabalhado com a equipa sénior dos ‘encarnados’.



Na época passada, o defesa direito completou 31 jogos pela formação B das ‘águias’, protagonizando três assistências.



João Tomé já estará na segunda-feira no arranque dos trabalhos do Rio Ave, em que também vai marcar presença o guarda-redes polaco Cezary Miszta.



O guardião, de 22 anos, que completou a segunda metade da época passada nos Arcos, por empréstimo do Légia de Varsóvia, assinou, agora, em definitivo, com um contrato válido até 2027.